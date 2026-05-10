バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、ある単語を導き出しましょう。今回のお題は難読な「じぬわりま」！ 制限時間1分以内に、隠された名称を見つけ出すことができるでしょうか？ あなたの語彙力とひらめき力が試されます。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

今回は、少し難易度が高めの問題を用意しました。頭の中で文字を動かして、制限時間1分以内に正解を導き出してください！

問題：「じ ぬ わ り ま」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

じ ぬ わ り ま

ヒント：最後の文字は「り」

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正解：わじまぬり

正解は「わじまぬり」でした。

▼解説
正解は、石川県で作られる伝統的工芸品「輪島塗（わじまぬり）」でした！ 濁音の「じ」をどこに配置するかが、正解への大きな鍵となりましたね。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)