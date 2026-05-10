休日に家族で出かけると、夫が「渋滞するとガソリンの減りが早い気がする」と言います。距離は変わらないのに、混雑時の運転で燃費は変わるのでしょうか？

渋滞だとガソリンの減りが早く感じるのは本当？

結論から言うと、渋滞時はガソリンの減りが早くなる傾向があります。これは単なる感覚ではなく、実際に燃費が悪化しているためです。燃費とは「1リットルのガソリンで何キロ走れるか」を示す指標ですが、渋滞では車がスムーズに進まないため、この数値は下がりやすくなります。

同じ10キロの道のりでも、スムーズに走れる場合と渋滞でストップ＆ゴーを繰り返す場合では、消費するガソリンの量が変わります。その結果、渋滞時のほうが多くのガソリンを使うことになり、「減りが早い」と感じるのです。



距離が同じでも燃費が変わる理由とは

燃費が変わる大きな理由は、「停止と発進の回数が増えること」です。車は発進するときに多くのエネルギーを使います。これは、止まっている状態から動き出すために強い力が必要だからです。

渋滞では、数メートル進んでは止まり、また発進するという動きを繰り返します。そのたびに多くのガソリンを消費するため、燃費が悪化します。さらに、低速走行が続くことも影響します。エンジンは一定の速度で安定して走ると効率よくガソリンを使えますが、低速ではエンジンの効率が落ちやすいのです。

また、エアコンの使用も見逃せません。渋滞中は停車時間が長くなりがちで、その間もエアコンは動き続けます。これにより、走行していない間もガソリンが消費される状態になり、燃費がさらに悪くなります。



渋滞時のガソリン消費を抑える運転のコツ

渋滞時でも、ちょっとした工夫でガソリンの消費を抑えることができます。まず意識したいのは、急な発進を避けることです。アクセルをゆっくり踏み込むことで、ガソリンの消費を抑えられます。

また、車間距離を少し広めに取ることも有効です。前の車との距離に余裕があると、頻繁なブレーキや急発進を減らせます。その結果、無駄なガソリン消費を抑えることにつながります。

さらに、長時間の停車が見込まれる場合は、アイドリングストップも検討しましょう。エンジンを止めることで、その間のガソリン消費を軽減できます。ただし、頻繁なエンジンのオンオフはバッテリーに負担をかけるため、状況に応じて判断することが大切です。



燃費は運転次第で大きく変わる

渋滞時にガソリンの減りが早くなるのは、停止と発進の繰り返しや低速走行、エアコン使用などが重なるため、同じ走行距離でも燃費が変わるのは自然なことです。

ただし、運転の仕方を少し工夫するだけで、その影響を軽減することは可能です。急発進を控え、余裕を持った運転を心がけることで、ガソリンの無駄遣いを減らせます。日々の運転を見直すことで、家計の節約にもつながるでしょう。渋滞は避けられない場面も多いですが、賢い運転を意識して上手に付き合っていくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー