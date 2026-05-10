Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が今季最多の４得点でＪ２大宮に競り勝ち、１０年ぶりの６連勝を飾った。前半１１分にＤＦ梅津龍之介（２１）、同３９分にはＦＷティラパット（１９）がともにＪリーグ公式戦初得点。同４４分にＭＦ荒野拓馬（３３）の２戦連続弾で３―０とした。その後、３―３に追いつかれるも、後半アディショナルタイム３分に途中出場のＦＷサフォ（２４）が来日初ゴールを決め、４―３で勝利。グループ３位まで順位を上げた。

◇札幌のＪリーグでの連勝 ６連勝は前回Ｊ２優勝を果たした２０１６年以来、１０年ぶり。同年は４月２３日ホーム・Ｃ大阪戦での１〇０を皮切りに、同２９日のホーム・徳島戦、５月３日のアウェー・金沢戦、同１５日のアウェー・水戸戦、同２２日のアウェー・讃岐戦といずれも１―０勝利で５連勝。同２８日のホーム・山口戦に３―１勝利で達成。続く６月４日のホーム・千葉戦に２△２で引き分け、連勝が止まった。クラブ記録はＪ２初優勝を飾った２０００年の第９節から２３節までの１４連勝。同年は延長Ｖゴール方式が導入されており、９０分間では０７年の第１４節から２１節まで記録した７連勝が最長。