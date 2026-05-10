◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１６節 札幌４―３大宮（９日・大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が今季最多の４得点でＪ２大宮に競り勝ち、１０年ぶりの６連勝を飾った。前半１１分にＤＦ梅津龍之介（２１）、同３９分にはＦＷティラパット（１９）がともにＪリーグ公式戦初得点。同４４分にＭＦ荒野拓馬（３３）の２戦連続弾で３―０とした。その後、３―３に追いつかれるも、後半アディショナルタイム３分に途中出場のＦＷサフォ（２４）が来日初ゴールを決め、４―３で勝利。グループ３位まで順位を上げた。

加入２年目のガーナ人ＦＷサフォの来日初得点が、乱戦に終止符を打った。３―３の後半アディショナルタイム３分、ＦＷ白井陽斗（２６）の右からのスルーパスに走り込み、体をなげうって左足でゴールに押し込んだ。昨季はリーグ戦不出場だっただけに、お立ち台で目に涙を浮かべ「この日が来てくれて、すごくうれしい」と言葉をつないだ。

練習生から札幌入りをつかんだ昨季は紅白戦にすら絡めないことも多かった。その中でも今年、川井健太監督（４４）の「全員が戦力」という方針の下、持ち前の献身性とパワーを発揮する機会を得た。ここまで３トップ右での出場が主だったが、この日は白井が右に回り、中央で起用された。アシストを決めた白井は「狙い通り」とサフォの推進力を生かしたパスだったことを強調。その上で「監督の采配のおかげ」とベンチも一体となっての結果を喜んだ。

Ｊ２優勝を飾った２０１６年以来の６連勝こそ手にしたが、決して予定通りではなかった。木戸の左ＦＫを頭で合わせるＪ初得点で先制点を決めた法大の特別指定選手・梅津は当初、控えの予定だった。試合前日８日の練習開始時に先発予定だったＤＦ家泉が負傷。急きょ、２試合ぶりの出場となったが「いつ出ても良いように準備はしていた」の言葉通り、落ち着きあるプレーで勝利に貢献した。試合後、大学に戻った梅津は、再合流に向け「スピード、フィジカル、技術、全てをもっと上げていく必要がある」とさらなる進化を誓った。

グループ最下位も味わった今大会だが３位まで浮上した。ただ前半４４分までに３―０とした快勝ムードが一転、３―３とされての薄氷を踏む白星。２試合連続得点の荒野は「しっかり締めなきゃいけなかった試合。６連勝はうれしいことだが、多く出た課題と向き合って修正しないといけない」と反省を忘れない。常に高みを目指す姿勢が、今の札幌の進撃を支えている。（砂田 秀人）

☆ＦＷティラパット（今季加入し、出場８試合目で初得点）「毎試合得点という目標を立てていたが、これまで１点目が壁になっていたので。乗り越えることができてうれしい。後半、ふわっと試合に入った感じになったのは反省したい」

☆川井監督（３点差を一時は追いつかれての勝利に）「前半に３―０から１点返されて、後半に２点取られたが、その後に耐えられたのがすごく大きかった。あそこから我慢できたのが最後の得点につながった」