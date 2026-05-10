◆米大リーグ レンジャーズ―カブス（９日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が９日（日本時間１０日）、敵地のレンジャーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場した。

相手先発は右腕ライター。初回２死一、二塁での第１打席は２ストライクからファウルで３球粘った末に遊飛に倒れた。

０―２の３回には１死一、三塁で第２打席を迎えた。カウント１―２から高めのカーブはボール判定だったが、捕手ヒガシオカがＡＢＳチャレンジを要求して判定が覆り、見逃し三振となった。

前日の同カード初戦で鈴木は１点をリードした４回無死一塁の２打席目に７号２ランを放った。フルカウントから、先発右腕ロッカーの８球目の甘く入った９４・９マイル（約１５２・７キロ）シンカーを完璧に捉えると、中堅へ打球速度１１０・２マイル（約１７７・３キロ）、飛距離４１９フィート（約１２８メートル）、打球角度３３度で運んだ。

カブスは、４月１４〜２４日（同１５〜２５日）に１０連勝。その後３連敗があったが、同２８日（同２９日）からは再び連勝をスタートさせ、今季２度目の１０連勝を飾っている。