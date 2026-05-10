久常涼が29位に浮上、松山英樹は後半崩れ68位 アレックス・フィッツパトリックが単独首位
＜トゥルーイスト選手権 3日目◇9日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞シグネチャーイベント（昇格大会）の第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
今季3勝を挙げるマシュー・フィッツパトリック（イングランド）の弟、アレックス・フィッツパトリックがトータル14アンダーの単独首位に浮上した。アレックスは今季、兄弟で出場したツアー唯一のダブルス戦「チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ」を制し初優勝を挙げているが、“個人”での初優勝がかかる。一方、兄のマシューは、トータルイーブンパーの45位タイに位置している。1打差の2位に クリストファー・レイタン 、さらに1打差の3位に キャメロン・ヤング が続いた。日本勢では、久常涼が4バーディ・1ボギーの「68」をマークし、43位タイからトータル2アンダーの29位タイに浮上した。松山英樹 は後半に4連続ボギーを喫するなど、6バーディ・7ボギーの「72」とスコアを落とした。トータル6オーバーの68位タイから、最終日の巻き返しを狙う。今年の「マスターズ」を制したローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル1アンダーの37位タイだった。シグネチャーイベント（昇格大会）の第6戦となる今大会は、優勝賞金360万ドル（約5億6700万円）に加え、フェデックスカップポイント700ポイントが付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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