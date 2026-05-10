「母の面倒は全部、自分がみていたのに…」 疎遠だった次男が“遺産半分”を主張。長男は納得するしかない?

「母の面倒は全部、自分がみていたのに…」 疎遠だった次男が“遺産半分”を主張。長男は納得するしかない?