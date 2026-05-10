なぜ、がんになるの？お酒が飲める人、飲めない人との違いは？【眠れなくなるほど面白い 図解 生命科学の話】

なぜ、がんになるの？日本人に下戸が多いのはなぜ？

なぜ、がんになるの？

細胞のコピーミスがきっかけ

日本人の 2 人に 1 人ががんになるといわれていますが、その原因は私たちの体をつくっている細胞にあります。体には約37 兆個の細胞があり、毎日数千個単位の細胞が死んでは細胞分裂をして、新しい細胞をつくり続けています。細胞分裂をする前は、体の設計図である遺伝子をコピーして同じ細胞をつくりますが、コピーミスが起きることがあります。コピーミスによって遺伝子が変化し、その異常な細胞が増えると、かたまりになります。これが、がんの正体です。

私たちの体にはもともと、異常な細胞を取り除いたり修復したりする働きがそなわっていますが、なにかの理由でその働きができなくなると、異常な細胞が生き残って、コピーを繰り返して増え続け、がん細胞となって、まわりの組織や大腸や胃、肺などの臓器に侵入していきます。

ただ、すべてのコピーミスががんになるわけではありません。悪さはしないで、むしろ進化のきっかけになることもあります(P.98 参照)。

日本人に下戸が多いのはなぜ?

お酒が飲める人、飲めない人

お酒をいくら飲んでも、まったく酔わない人もいれば、ちょっとなめただけでも顔が真っ赤になって酔っぱらってしまう人もいます。この違いはどこにあるのでしょう。

お酒が飲めるか飲めないか、あるいは、アルコールに強いか弱いかは、お酒を飲んだときに発生する有害物質、アセトアルデヒドをすばやく処理できるかどうかにかかっています。アルコールは、ADH1B という遺伝子の働きでアセトアルデヒドに変わり、ALDH2 という遺伝子の働きで分解されます。遺伝子ALDH2 がきちんと働けば、悪酔いすることもなくお酒を楽しむことができますが、この遺伝子に異常があると、分解されないアセトアルデヒドが体内に長くとどまって、悪酔いしたり、お酒が飲めない体質になってしまいます。

歴史的に日本人などモンゴロイド系の人々は、遺伝子の突然変異のために、アセトアルデヒドが分解されにくい体質になり、お酒に弱くなっていったといわれています。逆に、ヨーロッパやアフリカ系の人々にこうしたことはなく、お酒に強いとされています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 生命科学の話』著：高橋祥子