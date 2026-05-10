「ドジャース３−１ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）

ドジャースがブレーブスとの地区首位対決を制し連勝。この日はミゲル・ロハス内野手のボブルヘッドデーとして開催され、試合前には長男のアーロン君が始球式を務めたが、パパに激似で大きな注目を集めた。

ドジャースの遠征にも帯同し、試合前のフィールドでは一緒に練習することもあるアーロン君。満面の笑みを浮かべながらマウンドへ向かうと、捕手役の父に向かって見事なボールを投じた。

歓喜のハグをかわして顔を寄せ合った親子。小さい頃はかわいい顔立ちで夫人に似ているかと思われたが、成長とともに輪郭や目元がロハスそっくりになってきた。

ファンも「ミギーの息子はそっくりだね」「これ最高！かわいー！本当にそっくり」「これは私の心を溶かす」「本当に美しい家族」と書き込んだ。試合後、ロハスは「最高だったね」と語り、「息子はすごく緊張していたけど、同時にめちゃくちゃ興奮もしていた。どうしてもマウンドから投げたいって言ってね。だからウチの子にとって本当に素晴らしくてクールな瞬間だった」と笑みを浮かべながら明かした。

試合でもロハスは第１打席で左足を痛めながらも全力でプレー。五回には大谷の右前適時打で二塁から一気に生還して決勝点を奪った。守備でも好プレーを見せ、中継カメラでもアーロン君が試合に見入っている様子が映し出されていた。