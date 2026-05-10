【スパゲッティーのパンチョ】5月31日まで「ナポリタン目玉焼き」100円引き！麺量800gのテラ盛りサイズもお得に。

スパゲッティーのパンチョでは、2026年5月31日まで「春のパンチョ祭り」を開催しています。

お得価格でパンチョデビューを応援！

「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」を理念に、店舗を全国に拡大中の「スパゲッティーのパンチョ」では、初めての人でも安心して気軽にパンチョのナポリタンを楽しんでもらうために、「春のナポ祭り」を開催中です。

5月31日までの期間、全国のスパゲッティーのパンチョとキッチンパンチョで開催されている「春のナポ祭り」では、3つの目玉企画があります。

・「ナポリタン目玉焼き」全サイズ100円引き

期間中、一番人気のナポリタンと定番トッピングの目玉焼きを組み合わせた「ナポリタン目玉焼き」が、全サイズ100円引きで楽しめます。

・お試しにピッタリの「ミニ盛り」が期間限定で登場

「パンチョって大盛りなんでしょ？ 食べきれないかも」「初めてだから、まずは少しだけ味見してみたい」という声に答えて、茹で上がり麺量200g（乾麺では約80g相当）のミニ盛りが期間限定で登場。

価格は小サイズから100円引きです。

・新登場の「ギガ盛り」「テラ盛り」が今だけお得に！

いつもはメガ盛り（麺量600g）以上の増量は、100gごとに＋150円のところ、期間中はギガ盛り（麺量700g）がメガ盛り価格に＋50円、テラ盛り（麺量800g）が＋100円で注文できます。

メガ盛りでは物足りない食いしん坊さんにオススメの企画です。

なお、キッチンパンチョ相模原店、キッチンパンチョ上越インター店、モザイクモール港北店、島忠ホームズ川崎大師店は、商品価格が異なります。

本キャンペーンでは対象商品を各店舗の価格から100円引きします。

店舗メニューや店舗価格は公式ホームページの各店舗ページから確認できます。

「白いお皿」が当たるキャンペーンも開催！

春のお祭りといえば、白いお皿のプレゼント。パンチョの「春のナポ祭り」でも、お店と同じ白いお皿をプレゼントします！

応募方法は、パンチョ公式Xの「春のナポ祭り・リポスト＆ハッシュタグキャンペーン」投稿を引用リポストでハッシュタグ「#はじめてのパンチョ」を付けて投稿するだけでOK。

応募期間は5月10日まで。

投稿した人の中から抽選で50人に「パンチョの白いパスタ皿」が当たります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部