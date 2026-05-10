ゴールデンウイークも終わり、仕事で忙しい日々を送っている人も多いのではないでしょうか。芸能界では、バナナマンの日村勇紀が休養入りを発表しました。好感度の高さからテレビ番組に引っ張りだこだったため、各局が対応にてんやわんや。また、歌舞伎界は若手の活躍が目立っています。いつものメンバーが振り返ります。

リポーター バナナマンの日村勇紀が、当面の間休養することを発表した。ピンで3本、コンビで9本のレギュラー番組を持つ超売れっ子だけに、衝撃も大きかったね。

本紙デスク 今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医師から休養が必要と診断されたとのこと。休養の期間は決めずに、回復を優先させる方針のようだ。長期間になるかもしれない。

週刊誌記者 休養発表前には、TBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」の出演を2週連続で見合わせていた。相方の設楽統は放送で「大したことないけど、熱が出ちゃって」と説明していたけど、やっぱり万全じゃなかったみたいだね。

ワイドショーデスク バラエティー番組の制作陣からは今年に入ってからロケ中にリアクションが遅れたりと、体調不良の予兆があったと聞いた。TBS「バナナマンのせっかくグルメ！！」では、毎週のように地方ロケに飛び回ってハイカロリーな食事をしていたし、心身ともに無理がたたったのかもしれない。

リポーター 先月26日の「せっかくグルメ」でサウナを体験した際は外気浴をしながら号泣してしまい、視聴者からも心配の声が上がっていた。サウナの気持ちよさや開放感に感動したのかと思っていたけど、今考えると、心身の限界が近かったのかもしれないね。

週刊誌記者 レギュラー番組を放送する各テレビ局は、代役やゲストを出演させたり、復帰までは対応に追われそうだね。司会として番組を回すMC力だけでなく、体を張ったリアクション芸もできる唯一無二のキャラクター。あるテレビ局員は「日村さんがいないと回らない番組も多い」と嘆いていたよ。

本紙デスク テレビ東京系「乃木坂工事中」では、乃木坂46の「公式お兄ちゃん」として、メンバーを温かく見守りつつ、時にはいじられる親しみやすい人柄で幅広い世代から人気だ。乃木坂ファンからも「ゆっくり休んでほしい」と、ねぎらいの声が多く寄せられていて、日村の愛されキャラぶりが顕著に表れていた。

ワイドデスク 今月1日の「バナナムーン」は、ハリセンボンの近藤春菜が代役を務めていた。爆笑問題の太田光も自身のラジオで「代役だったらいつでもやる」とエールを送っていた。多くの共演者が日村に温かいコメントを出していたことからも、人望の厚さがうかがえる。

週刊誌記者 各番組ではこれから日村不在の収録が始まる。どのような形で穴を埋めていくのか楽しみだ。しっかり休んで、また元気な姿を見せてほしいね。