福島県西郷村でクラフトビールを醸造する大谷辰夫さん＝2026年4月

気象予報士としての知識を生かしてビールも醸造する「二刀流」の味だ。福島県西郷村に小さな醸造所「ハイランドポートブルワリー」を構える大谷辰夫さん（64）。かつて米国で出会ったクラフトビールに魅了され、自ら醸造しようと決意。素材にこだわり、天候を読みながら独自の風味を生み出している。（共同通信＝西沢俊佑）

千葉県我孫子市出身の大谷さんが西郷村と接点を持ったのは、エンジニアの会社員として村の工場に勤めたのがきっかけ。出張で「ビール天国」と呼ばれる米オレゴン州ポートランドへ行った際、現地の多様なクラフトビール文化に触れたのが転機となった。

日本で当時の主流だったすっきりした味わいのラガーとは違っていた。「自分が飲みたいビールをつくりたい」。退職後の2018年に醸造免許を取得し、本格的に事業を始めた。自宅裏の倉庫を改装して設備を整え、ドイツにも足を運んで知識を深めていった。

既に取得していた気象予報士の資格も役立てている。ホップの生育や収穫量は気温によって左右される。もともと空が好きだったのに加え、息子が高校受験に挑む姿を見て勉強を始め、2010年に3度目の受験で合格。醸造の傍ら、現在も月に数回、気象庁の気象科学館（東京都港区）で来場者に解説を行っている。

現在は「三本槍岳」や「白河」など村周辺の山や地名を冠した主力6商品を中心に醸造。街から山に向かって標高が高くなるように、それぞれの商品ごとにホップの量を調整し、味わいに変化を持たせている。「登山をするような感覚で飲み比べを楽しんでもらいたい」と話す。自宅で栽培したトマトを使用したオリジナルビールなども手がけている。

素材にもこだわる。水は那須高原の伏流水。麦芽やホップは厳選したドイツや英国、米国産の輸入品のほか、自宅敷地の畑で育てたものも使う。

明治時代に白河町（現白河市）で醸造されていた「富国麦酒」の復刻にも挑戦。2020年以降、数々の賞を受賞している。

月に1回ほど自宅で開くビール会には、地域住民や県内外の愛好家が集う。「ビールを通じてつながれるのがうれしい」。醸造と気象、それぞれの知見を生かした挑戦が続く。

福島県西郷村の醸造所「ハイランドポートブルワリー」のクラフトビール

自宅裏の倉庫を改装した醸造所で、クラフトビールを手にする大谷辰夫さん＝2026年4月、福島県西郷村