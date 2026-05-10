気持ちよさそうにウトウトとしている３匹の猫。ふと見ると、みんな同じポーズをしていたそうで…？偶然に揃ったポーズが可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万回表示を突破し、「寝ているパン？」「シンクロ猫見れた時めちゃくちゃ嬉しい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：飼い主『声出た』→布団の上にいる"３匹の猫"をふと見たら…予想外の『尊すぎる瞬間』】

お揃いの寝方

Xアカウント「siesta」に投稿されたのは、くつろいでいる３匹の猫たちの様子。気持ちよさそうに布団の上で寝ている猫たち。驚くことにみんな同じ体勢で寝ていたのだとか。

腕をきゅっと体の下にしまい込み、顔を布団の上につけて腹ばいになっていたという３匹。そして、体をゆったりと伸ばして寝転ぶ姿が３匹揃っていたそう。横並びで同じ向きを向いているためか、まさに川の字になって寝ていたといいます。あまりの可愛さに飼い主さんは思わず声が出たとか。

こちらのお宅は７匹の猫たちと一緒に暮らしているとのこと。他の投稿でも、同じ体勢で丸まって寝ている２匹の猫が見られました。他にも、猫たちが寄り添って寝ている様子がたくさん目に留まりました。猫たちはとても仲が良いのでしょうね。

一緒に住んでいるからこそ、猫たちが快適だと感じる場所も寝方も似てくるのかもしれません。心地よい時間と空間を共有している猫たちなのでした。

可愛い寝方が大反響

同じ体勢で寝ている猫たちを見た方たちから「みんな同じ寝方してて可愛すぎる」「siestaって名前の通りでまた可愛い」などの声が寄せられていました。

同じ体勢で寝ている猫たちの姿は、多くのXユーザーから注目を集めました。

Xアカウント「siesta」では、可愛い猫たちの穏やかな暮らしがたくさん投稿されています。今日もきっと居心地の良い場所で猫たちが寄り添いあって寝ていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「siesta」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。