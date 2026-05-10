俳優のトム・ホランドと歌手で女優のゼンデイヤは、かぎ針編みが好きなのだという。「スパイダーマン」シリーズで共演した2人。今年、極秘結婚したとも噂されているが、自宅でリラックスしたい時、かぎ針編みを一緒にしているとホランドが明かした。



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先日、自身が手掛けるノンアルコールビール「BERO」が参加していたパデルの大会で、「編み物王子」のニックネームで知られる元高飛び込みのオリンピック選手トム・デイリー氏から、スパイダーマンをテーマにした編み物の缶ホルダーをプレゼントされたホランドはそれに感激した様子を見せた。



デイリーのインスタグラムに投稿された当時の動画で、ホランドは「すごく気に入った！それに蜘蛛の巣みたいで、完璧だ！」「僕らは家でかぎ針編みをやってるんだ」「ストレス一杯の日にスイッチオフするのに最高だよね。そればっかりになっちゃう」「めちゃくちゃ集中しないといけないだろ」と話した。



ホランドは、キャリアの邪魔になっていたという理由から2022年1月にお酒を止めたことを先日明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）