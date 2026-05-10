タレント・武井壮（53）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・ヒカルがタレント・タモリについて「全く面白くない」などと発言したことが物議を醸している件について言及した。

武井は「タモリさんの凄いとこか。。タモリさんは面白いだけでテレビに出てる訳ではないんだよなあ」と切り出し、「知識もある、人脈もある、何より信用もある、脱力感も緊張感も出せる、そしてどんな番組でもタモリさんしか出せない味で成立させる万能な司会者なんだよ そして数十年間人気番組を持ち続けた圧倒的な実績がある」と指摘。

そして、ヒカルに語り掛けるように「ユーチューバーだとしたら、たとえば30年ずっとトップユーチューバーとして君臨してる感じでどのユーチューバーとも絡めて、海外セレブもOK、サブカルもOK、音楽もOKな感じなのよ！！」とし、「面白さ、カッコよさ、技術、信用、知名度など、どれもタレントの重要な要素だ、その総合点が高ければ安心してオファーできる優秀なタレントなんだよな」と自身の考えをつづった。

また、「タレントに、なんでこの人がこのポジション？みたいに言う人いるけど、出てる人は必ず一定以上の総合点があるか、特筆する満点超えの領域があるものだよな タモリさんは何をやらせてもその役割になりすましてテレビに出る達人なのだ！！」ときっぱり。

「オレが初めて楽屋でタモリさんと話した時に『オレはなりすましなんだよ。司会の時は司会みたいな顔してやってんだよ』って言ってたんだけど、なかなかできないぜそんなこと、番組の司会は簡単じゃない でもあの人はやってのけるのさ 究極の何でも屋なんだよ」とタモリの“凄いとこ”を説明。

最後に「そんなタモリさんに『お前もなりすましだろ？？アスリートなのに芸人みたいな顔して出てるんだから』って言われたのは凄く嬉しかったの覚えてる」と自身とタモリのエピソードをつづった。