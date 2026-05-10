豆柴の4兄妹がママさんを取り合っていたら、弟犬が姉犬をパンチするという事件が発生！しかし姉犬は兄犬が犯人だと勘違いして…？コントのような展開が面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破しています。

【動画：弟犬にパンチされたワンコ→『兄犬がやった』と勘違いし、ブチギレて…『コントのような光景』】

ママを取り合う4兄妹

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」には、長男「豆じろう」くん・次男「幾三」くん・長女「凛」ちゃん・三男「四竜」くんという個性豊かな豆柴の4兄妹の日常が投稿されています。

この日、ママさんがテーブルの前に座ったら、4匹が「構って～」と集まってきたそう。さっそく四竜くんがママさんに体を擦りつけて甘え始めたのですが、幾三くんが割り込んできたので退散。その次は豆じろうくんがママさんの隣を確保し、四竜くんは豆じろうくんがその場を離れた隙に再びママさんにスリスリ…。

ずっとお座りして様子を見ていた凛ちゃんは、四竜くんが去ってから「やっと私の番！撫でて～」と甘え始めたそう。ママさんを取り合う4兄妹が、たまらなく可愛いです。

パンチした犯人を勘違いして…

凛ちゃんがママさんに撫でてもらっていたら、四竜くんが後ろから接近。どうやらまだ甘え足りないようで、「次は僕の番！そこ代わってよ！」とばかりに凛ちゃんにパンチしたそうです。

凛ちゃんがムッとして振り向くと、隣には豆じろうくんの姿が。後ろにいる四竜くんに気づいていない凛ちゃんは、豆じろうくんが犯人だと勘違いして「ヴ～」と唸ったそう。さらに豆じろうくんを睨みながらお顔を近づけ、反撃しようと前足を上げたとか…！

コントのような光景に爆笑

豆じろうくんがビビッて逃げ出すと、凛ちゃんは追いかけてきてパンチ！ママさんのお膝に乗って助けを求めていた豆じろうくんも、ついに「なんで僕が怒られなきゃならないの！？」とばかりに唸り始め、ますます険悪な雰囲気に…。

そして被害者の凛ちゃんと無実の豆じろうくんが小競り合いを繰り広げている間、真犯人の四竜くんはちょっぴりオロオロしながら無関係を装うのでした…。まるでコントのような光景に、思わず笑ってしまいますね！

この投稿には「可愛すぎる」「面白い」「まさかの冤罪ｗ」️「災難でしたね～」「笑ってしまいました」といったコメントが寄せられています。

4兄妹の可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。