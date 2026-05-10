◆米大リーグ ブルージェイズ１４―１エンゼルス（９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は９日（日本時間１０日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、５回に適時打を放つなど、４打数１安打１打点でチーム大勝に貢献した。メジャー自己最長の８試合連続安打、１１試合連続出塁をマーク。１０点差となった７回には代打を送られて途中交代した。

快音が止まらない。１−０で迎えた５回無死二、三塁の３打席目。岡本は右腕コハノビツが投げた、カウント２―２から甘く入った変化球をライナーで左前に弾き返した。三塁走者が生還して２−０。岡本に続けとばかり、打線は波状攻撃を開始。バレンズエラの３ランも飛び出し、この回一挙７点の猛攻で、勝負を決めた。「追い込まれていましたし、何とか前に飛ばそうというだけ。１試合、１試合何とかしようと思っているので、１本出てよかったです」。渡米後最長の８試合連続安打＆１１試合連続出塁。この期間、３１打数１１安打の打率３割５分５厘、５本塁打１０打点８得点と絶好調だ。

この日は、第１打席に二ゴロながら打球速度１０９・８マイル（約１７６、７キロ）、第２打席に中飛ながら１０８．７マイル（約１７４・９キロ）と強打で凡退したが、得点圏に走者を置けば、相手の８９マイル（約１４３キロ）のチェンジアップをうまくミート。打球速度７４・５マイル（約１２０・４キロ）の緩い当たりで、左中間に打球を運んだ。

シュナイダー監督は、そのスキルセットを絶賛する。「彼は強い打球を打つ才能があるけど、２ストライクでは、スイングを少し抑え目にも出来るのが素晴らしい。ここ数週間、その技術を上手く使い分けています。２ストライクからの難しい局面からも、相手にプレッシャーを掛けられるのが、彼の強み。得点が必要な場面で活躍し、彼にとって、また素晴らしい一日になりました」。得点圏は４０打数１０安打の打率２割５分で１３打点と期待に応えるルーキーに指揮官は目を細める。

１０−０の大量リードで迎えた７回の第５打席は代打を出された。４月３日以来３度目の途中交代で、延長に突入しなかった９回の試合では初の交代。開幕から３９試合中３８試合に出場しているルーキーは”お役御免”となった。メジャー最長１３連戦も経験したが、「あまり関係ないです。疲れは一緒なんで。曜日感覚はあまりなくて、明日デーゲームやなぁというくらい」とコンディションづくりは苦にしていない。「試合に出る以上、僕も打ちたいですし、無駄なことはない。まだまだ長いので色んな時があると思うけれど、また成長していけるように日々頑張りたいと思います」と、３月の開幕カード（アスレチックス）以来となる３連戦３連勝のスイープに意気込んだ。