インナーの紐が…TWICE・サナ、ドキドキする“超接近”SHOT！ぴっちり私服で見せた極上の可愛さ

ガールズグループTWICEのメンバー、サナが人形のような可愛らしさで魅了した。

去る5月8日、サナは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには、「まだ上げていなかったセントポールの写真。第2弾で戻ってきます」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、サナがTWICEのワールドツアー「THIS IS FOR」の一環でアメリカミネソタ州セントポールを訪れたときのものである。TWICEは4月12日（現地時間）に同地で公演を開催した。

（写真＝サナInstagram）

写真のなかのサナは、ホテルの浴室と思われる場所で自撮りをしている。顔を近づけたショットで、愛らしい魅力が前面に出ている。また、自身がアンバサダーを務めるアクティブウェアブランド「ALO Yoga」のアイテムを着用し、普段から愛用している姿を披露した。

投稿を目にしたファンからは、「かわいいい！」「美しすぎる天使の赤ちゃん」「なんとお綺麗で」といった反応が寄せられていた。

なお、サナが所属するTWICEは、現在ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中で、来る5月12日（現地時間）にスペイン・バルセロナで公演を行う予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。