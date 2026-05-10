新日本プロレスは９日、江東区のＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫで記者会見しテレビ朝日系列で全国中継が決まっていた６・１４大阪城ホール大会「ＤＯＭＩＮＩＯＮ ６．１４ ｉｎ ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ ＨＡＬＬ」の放送時間が同日午後１０時１５分に決定したことを発表しした。

テレビ朝日は、今年１・４東京ドーム大会を「新日本プロレス１．４東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューＳＰ」と題し２４年ぶりにプライム帯の午後１０時１５分から全国放送した。

ドーム大会は、棚橋弘至の引退試合、“柔道金メダル”ウルフアロンのデビュー戦と話題豊富で視聴率は、世帯平均視聴率５・２％、個人視聴率２・９％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録した。

今回の大阪城大会の全国放送は、棚橋引退後の“新生”新日本プロレスを広く世間にアピールする絶好機となる。新日本はメインイベントでＩＷＧＰヘビー級王者・カラム・ニューマンへ辻陽太が挑戦。さらにウルフがＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮へ挑戦する２大リベンジマッチを中心に５大タイトルマッチをラインアップした。

デビューから半年を経てウルフがプロレスラーとしてどれほど進化したのか。迎え撃つ成田が普段、プロレスをほとんど見ない視聴者に衝撃を与えるのか。さらにメインで激突するニューマンと辻が今の新日本プロレスの最高峰の試合をお茶の間に訴えることができるのか。興味は尽きない。視聴率で前回以上の世帯５・２％、個人２・９％を超えれば、さらなる放送時間の「格上げ」も期待される。

また、決戦を前にニューマンが「完売にしようぜ」と辻に呼び掛けるなど大阪城大会の観客動員も注目だ。

６月、７月の初夏の大阪城ホール大会は、２０１５年７・５から定着し「上半期最大のビッグマッチ」となった。観客動員もコロナ禍前の２０１９年までは、１５年が１万１４００人、１６年が９９２５人、１７年は１万１７５６人、１８年は１万１８３２人、１９年は１１９０１人といずれも超満員札止め、満員とドル箱興行となっていた。

コロナ禍などの影響で動員は減少し昨年の６・１５大会は６５２５人だった。２０１９年以来、７年ぶりの札止め、あるいは満員となれば、新日本プロレスにとって新たなスタートを切る出発点となるだろう。

群雄割拠のプロレス界だが新日本プロレスが日本、興行の規模、試合内容も含め世界的にもＷＷＥに次ぐ最高峰の団体であり、日本マット界では業界のリーダーであることは揺るがない。プライム帯で中継される６・１４大阪城。プロレスを愛し続ける現在のファンを満足させ、そして、新たな層の獲得に挑む上半期最大のビッグマッチは、これからの新日本プロレス、さらに日本のプロレス界全体を占う大勝負の興行になる。

（福留 崇広）

◆６・１４大阪城決定済みカード

▼スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

タイチ、上村優也 ｖｓ 大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ３ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

王者・アンドラデ・エル・イドロ ｖｓ 挑戦者・海野翔太 ｖｓ 挑戦者・ドリラ・モロニー

※３選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン ｖｓ 挑戦者・辻 陽太