南海、広島、巨人で活躍した西山秀二さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。現役最後の１年を過ごした名門球団での経験を振り返る一幕があった。

今回のテーマは「最後は巨人・阪神」。現役の最後を名門の巨人と阪神で終えるという選択をした選手たちが集合。今だから語れる名門チームの裏話を語り尽くした。

現役最後の年に巨人に移籍した西山さんは「キャンプに行ったら（巨人投手陣を）一通り全部受けたいじゃないですか？」と捕手としての思いを明かすと「極力、ブルペンに行っても、あの当時の上原（浩治）とか●●さんとか、僕が行ったらピッチングしないんですよ」と一部、銃撃音で実名を消してトーク。

「かろうじて上原はキャッチボールだけしてくれたんですよ。キャッチボールだけして、ピッチングせずに『後は明日』って帰っていきました。●●さんはキャッチボールすらしてくれなかったです。１回もしたことなかった」と振り返ったところでＭＣの浜田雅功が「何か（悪いこと）しました？」と聞くと「野手で最年長やったんですよ。若かったらキャンプの初日とか前の日に『よろしくお願いします』って（各選手の）部屋まで行ったと思うんですよ。一番上やったから『そんなのええわ』って思って行かなかったんですよ。その時、●●さんの部屋だけは行くべきだったかなって」と苦笑。

「シーズン中に１球も受けたことないピッチャーと組んだってことがありましたよ。みんな嫌がってやってくれないんですよ」と話したところで共演の巨人一筋１８年のレジェンド・斎藤雅樹さんは「そんな、エースみんな意地悪じゃないですよ」とクギを刺すと「キャンプだと、同じ人に受けてもらいたいとか同じ場所で投げたいとか、自分のジンクスとかもあるわけですよ。●●さんは年長でしたから、決めた人（捕手）がいたと思いますね」とフォローしていた。