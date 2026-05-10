米大リーグ公式サイトが９日（日本時間１０日）、元ブレーブスなどの監督を務めたボビー・コックス氏が死去したと発表した。８４歳だった。同日、ドジャースのフリーマン内野手が取材に応じ、メジャー１年目の恩師だったコックス氏の死去に際し、「ブレーブスファンにとって悲しい日ですし、野球界全体にとってもそうです。本当に素晴らしい人でした」と追悼した。

フリーマンはブレーブスで２０１０年にメジャーデビュー。同年はコックス氏の監督最終年だった。「今朝からずっと彼との思い出や交流を振り返っていました」。１７年の春季キャンプでのエピソードを披露。家族で夕食を取っていると、同じく家族と一緒にいたコックス氏と遭遇したといい、「家庭人としてのボビーコックスを見た。彼が僕の生後６か月の息子チャーリーを見た瞬間の、あのうれしそうな表情。それは一生忘れません。ベビーカーの中のチャーリーを本当にかわいがってくれた。それが僕の一番の温かい思い出なんだ」とじみじみと振り返った。

コックス氏は、監督としては２９年で通算２５０４勝とメジャー史上４位の勝利を挙げ、２０１４年に殿堂入りも果たした名将。１９９１年から２００５年まで前例のない１４シーズン連続地区優勝にブレーブスを導いた。ナ・リーグ優勝５回、そして１９９５年のワールドシリーズ制覇を成し遂げ、４度の最優秀監督賞（１９８５年、９１年、２００４、０５年）に輝いた。