TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）は、9日夜に放送された同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。ともに総合司会を務める脚本家の三谷幸喜氏（64）からの自身にまつわる再三にわたる指摘を、再三にわたって否定した。

番組冒頭の恒例の2人の掛け合いの中で、三谷氏に「安住さん。ネットのニュースで見たんですけど、ジョギングをしているらしいじゃないですか。どういうことですか」と唐突に語りかけられた安住アナは、「していないですよ」と否定。「してていいんですよ。何で隠すんですか」と更問いされても「いや、してないんですよ」と苦笑しながら訴えると、「高田文夫さんに見られたんでしょ？」とツッコミを受けた。

安住アナは「高田さんと偶然、すれ違ったんですよ。で、高田さんがラジオで『ジョギング中の安住さんに会った』というお話をされたんですが、私はジョギングではなく、ただスーパーにだらだらと買い物に行っていただけなんですよ」と主張したが、三谷氏は「ぼくが嫌なのが、ジョギングをしているのが、ちょっとかっこつけている、ストイック、みたいな感じ。だから（逆に）かっこ悪い、というような風潮があるじゃないですか」と持論を展開。「ジョギングをやっていていいんですよ。認めて欲しいんですよ、僕は」と、ひたすら迫った。

安住アナは、三谷氏の主張に「なるほど」と応じつつ、「だから、やってないですよ。本当にやっていないんですよ」と必死に訴えると、三谷氏は「なんで？」と述べ、急に「てんぷらを食べるときに、抹茶塩で食べるのはどうですか？」と話題を変えた。

安住アナが「勧められたらしますけど…」と応じると、「好きでしょ？ あれも、好きでいいんですよ。あれも、かっこつけているというふうに思う風潮が、ぼくはいやなんです」と口にし、次は、そばを食べる際のわさびの使い方にまで話題が拡大。安住アナが「最近はめんの上にのせるかな？」と「通」っぽい食べ方を披露すると、三谷氏は、「それはやるんですね。じゃあ、ジョギングも認めなさいよ」と話を戻した。 安住アナは「やってないんです。おそばは、すみません。（わさびを）つゆのほうに溶かしてやっていたような」と言い直すはめに。「いいんです。ジョギングをやっていて」と言い続ける三谷氏に、安住アナは最後まで「やってないです。確かに、やっている方がかっこいいですけどね」と、否定の主張を続けた。