伊藤洋輝スタメンのバイエルンが敵地で完封勝利! ボルフスブルク塩貝健人は途中出場から決定機を演出
[5.9 ブンデスリーガ第33節 ボルフスブルク 0-1 バイエルン]
ブンデスリーガ第33節が9日に行われ、すでに連覇を決めているバイエルンはアウェーで16位ボルフスブルクに1-0で勝利した。DF伊藤洋輝はセンターバックで先発出場し、後半39分までプレー。ボルフスブルクのFW塩貝健人はベンチスタートで後半29分からピッチに立った。
バイエルンは前半をスコアレスで折り返し、後半11分に先制。右サイドの高い位置でボールを受けたMFマイケル・オリーズが中央へ切れ込み、左足で巻いたシュートを放つと、クロスバーに当たってネットが揺れた。
ビハインドの状況で途中出場した塩貝は、後半43分に自陣でパスカット。そのままドリブルで攻め上がり、ペナルティエリア手前右で4人に囲まれながら中央へ送る。フリーのMFマティアス・スバンベリが右足で合わせるが、シュートは右ポストを叩いた。
決定機をものにできなかったボルフスブルクは0-1で完封負け。順位は昇降格プレーオフに回る16位のままとなっている。最終節は16日に開催され、勝ち点で並ぶ自動降格圏内17位のザンクト・パウリと敵地で戦う。
ブンデスリーガ第33節が9日に行われ、すでに連覇を決めているバイエルンはアウェーで16位ボルフスブルクに1-0で勝利した。DF伊藤洋輝はセンターバックで先発出場し、後半39分までプレー。ボルフスブルクのFW塩貝健人はベンチスタートで後半29分からピッチに立った。
バイエルンは前半をスコアレスで折り返し、後半11分に先制。右サイドの高い位置でボールを受けたMFマイケル・オリーズが中央へ切れ込み、左足で巻いたシュートを放つと、クロスバーに当たってネットが揺れた。
決定機をものにできなかったボルフスブルクは0-1で完封負け。順位は昇降格プレーオフに回る16位のままとなっている。最終節は16日に開催され、勝ち点で並ぶ自動降格圏内17位のザンクト・パウリと敵地で戦う。