開催：2026.5.10

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 8 - 7 [ナショナルズ]

MLBの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとナショナルズが対戦した。

マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するナショナルズの先発投手はリチャード・ラブレディーで試合は開始した。

1回表、1番 ジェームズ・ウッド 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 MIA 0-1 WSH、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIA 0-3 WSH

3回表、5番 デーレン・リレ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 MIA 0-4 WSH

4回裏、4番 カイル・ストワーズ 8球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 2-4 WSH

6回裏、7番 オーウェン・ケイシー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 3-4 WSH

7回裏、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 4-4 WSH

8回裏、6番 ジェーコブ・マーシー 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマーリンズ得点 MIA 7-4 WSH、8番 レオ・ヒメネス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 8-4 WSH

9回表、8番 ドルー・ミラス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIA 8-5 WSH、2番 ルイス・ガルシア 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIA 8-7 WSH

試合は8対7でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのアンドルー・ナーディで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はナショナルズのミッチェル・パーカーで、ここまで2勝1敗0S。マーリンズのキングにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 08:11:17 更新