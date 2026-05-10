北の大地に、地元愛あふれる熱いチームが誕生した。5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』のドラフト会議で、北海道・東北バルペックスの屋敷伸之九段（54）が、地域の看板棋士と若手のホープを絶妙なバランスで指名し、「満足できる形」と語る充実の陣容を完成させた。

【映像】地域色が色濃い！北海道・東北バルペックスの陣容

本大会は、熱狂を生んできた超早指しの『ABEMAトーナメント』と、“地域を背負う”をコンセプトとした『地域対抗戦』が融合した新シリーズだ。全国を6地域ブロック（関東・関西は各2チーム）全8チームに分け、1チーム5名、計40名の棋士が激突する。運命のドラフト会議は、地域内から選ぶ「地域ドラフト」と、全棋士から選ぶ「オープンドラフト」の2段階で行われた。

事前インタビューで「冷静沈着に頂点を目指す」と意気込みを語っていた屋敷九段。地域ドラフト1巡目では、北海道札幌市出身で地域の看板棋士である広瀬章人九段（39）を迷わず指名。続く2巡目では、「新勢力、若手の力に期待したい」と同じく北海道出身のフレッシュな齊藤優希四段（30）を抜擢し、地元色豊かな「北海道コンビ」を結成した。

予測不能のオープンドラフトでは、1巡目で藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）の競合くじ引きに挑んだものの惜しくも外れ。しかし再指名で、安定した実力を誇る中村太地八段（37）を指名し戦力を補強した。さらに2巡目では、北海道名寄市出身の石田直裕六段（37）を獲得。「少し北海道に偏った感じになるんですけど、満足できる形となりました」と、チームの完成度に胸を張った。

同地域はタイトルホルダーやA級棋士が不在という特殊な事情を抱えていたが、地域色を色濃く残しながらも実力派を揃えることに成功した。「皆さんに食らいついていきたい。応援よろしくお願いいたします」と語る屋敷監督。バルペックス（北のキツネたち）が、雪国からの熱い風を巻き起こす。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月下旬から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）