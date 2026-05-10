「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）

広島ドラフト３位・勝田成内野手（近大）の打球がしぶとく一、二塁間を抜けていく。敗戦濃厚の展開ながらルーキーが高い集中力でＨランプをともした。途中出場で２試合連続安打をマーク。「しっかりと振り切れた。引っ張れて、いいところに転がったんでよかったです」とうなずいた。

六回に代打で途中出場。４点を追う九回１死で迎えた第２打席で、１０試合連続無失点中の清水と相対した。カウント２−１からの４球目。１４６キロ直球を右前に運び、チーム２安打目を記録した。８日の同戦でも八回に代打で出場し、星の１４８キロを捉えて中前打をマーク。２日連続で勝ちパターンを担う２投手から快音を響かせ、「強い真っすぐに対して、しっかりと振れてるっていうのはいい状態」と、内容のある打席を続けている。

８日の早出特打で藤井ヘッドから打撃指導を受けた。遊撃手の頭上を狙ってスイングすることで、体の開きを抑えることができ、自然と強い打球が増えていくという助言を授かった。試行錯誤の段階だが、「打球の質も変わってきた。少しずつ自分の体に染みついてきてる」と、手応えをにじませる。

５月に入ってスタメンは１試合と出場機会が限られつつある中、少ないチャンスで存在感を放っている。「少しずつ状態は良くなってきている」と勝田。背番号０が逆襲を狙う新井カープの希望の星となる。