21年6月に解散を発表した元お笑いコンビ「アジアン」で女優に転身した隅田美保（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。仲良しな人気俳優らとのショットを公開した。

「三谷幸喜さんの舞台『新宿発8時15分』を観劇」と報告。「始まる前からワクワク 気が付いたら ずぅ〜っと声出して笑ってた ミュージカルなので歌もたくさん歌われるのだけど 個性的な歌ばかりでしばらく耳から離れないよね」とつづり、「面白いって言う表現より 可笑しくてつい笑ってしまう そんな表現が合う作品でした」と記した。

その上で「そして、お久しぶりに嬉しい方々とも再会！」と再会ショットを披露。「新納慎也さん、小澤雄太（劇団EXILE）さん、秋元才加さん」とつづり、「新納さんはプライベートで何度かご一緒して初めて会ったときから 昔から知り合いだったような そんな親しみを感じる 同じ出身で同い年の愉快な兄ちゃん」とした。

さらに「小澤さんは先日ランチもしたけど 普段はたま〜にしか連絡しないし会いもしないけど でも共演してから今もずっと縁が続く友達」とつづった。

また「秋元さんはその昔、逃走中でご一緒し 今年3月に放送された虎に翼のスピンオフのドラマで数年ぶりにご一緒して いつも明るく接してくれる素敵ガール」とし、「皆さん疲れてるなか会うなり久しぶり?と話しをしてくださり 写真まで快く撮ってくださってありがとう御座いました」とした。

隅田は現在、吉本興業俳優班に所属し、舞台などで役者として活動している。