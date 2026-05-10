＜義姉、今日も機嫌ワル〜ッ！＞すぐ機嫌を損ねる義姉。気をつかうし会いたくない…！【第1話まんが】
私はアンナ（31）。結婚後、旦那（サトル/32）の実家付近へ引っ越しをしました。現在は3歳の娘がいます。私の実家までは車で約3時間かかるため、お互いの長期休みに合わせて年に2回ほど帰省をしています。けれど今年は帰省する腰がとても重いのです。原因は2年ほど前に兄（ケイゴ/35）が結婚をしたこと。兄と結婚したユイさん（36）は……。とてもワガママで気分屋。そしてちょっとしたことで不機嫌になるのです。とても……気をつかいます。
ユイさんは、兄だけではなく私たちも見下しているようにも感じるのです。
とにかくいつも「不機嫌オーラ」全開。前回実家に行ったときは、兄の返事の仕方が気に入らないとユイさんは不機嫌になりました。その前は、自分が思っていたことと違っただけで不機嫌になっていたし、本当にくだらないことですぐに機嫌を損ねるのです。
実家に帰りたい気持ちはあるのですが、不機嫌をまき散らすユイさんがいると思うと……とても気が重いです。
兄にも会いたいけれど、そこにユイさんがついてくるなら正直会わなくてもいいかな……と思っています。
兄嫁のユイさんは、とにかくくだらないことで不機嫌になります。しかも一度不機嫌になると、なかなか機嫌が直りません。
兄が必死にご機嫌をとっていますが、そんな姿を見ているだけで不愉快になります。最初は「なにかしてしまったかな」と萎縮していましたが、最近ではユイさんの不機嫌な姿を見ると、こちらも苛立つようになりました。
たまの帰省くらい、気分よく過ごせないものなのか。だから母に相談をすると、母からも「困っている」と打ち明けられたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
ユイさんは、兄だけではなく私たちも見下しているようにも感じるのです。
とにかくいつも「不機嫌オーラ」全開。前回実家に行ったときは、兄の返事の仕方が気に入らないとユイさんは不機嫌になりました。その前は、自分が思っていたことと違っただけで不機嫌になっていたし、本当にくだらないことですぐに機嫌を損ねるのです。
実家に帰りたい気持ちはあるのですが、不機嫌をまき散らすユイさんがいると思うと……とても気が重いです。
兄にも会いたいけれど、そこにユイさんがついてくるなら正直会わなくてもいいかな……と思っています。
兄嫁のユイさんは、とにかくくだらないことで不機嫌になります。しかも一度不機嫌になると、なかなか機嫌が直りません。
兄が必死にご機嫌をとっていますが、そんな姿を見ているだけで不愉快になります。最初は「なにかしてしまったかな」と萎縮していましたが、最近ではユイさんの不機嫌な姿を見ると、こちらも苛立つようになりました。
たまの帰省くらい、気分よく過ごせないものなのか。だから母に相談をすると、母からも「困っている」と打ち明けられたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと