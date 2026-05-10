◆ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン１部▽第１８節 静岡４２―１５横浜（９日、静岡・ヤマハスタジアム）

今季最終節が行われ、静岡ブルーレヴズは横浜から計６トライを奪取。元日本代表のロック大戸裕矢（３６）の引退試合を４２―１５の快勝で飾った。

ヤマハ（レヴズ）一筋で１４シーズンを戦ってきた、大戸の出番は後半１４分。１８７センチの巨体がピッチに立つと、１万３１６５人が集まったスタンドが歓声で揺れた。同１８分にＷＴＢ杉本海斗（２４）がトライを挙げると笑顔で握手。試合終了のホーンが鳴ると、仲間たちと抱き合った。「客席が青色でうれしかった。大好きなスタジアムで引退できることを幸せに思います」。試合後のセレモニーでは家族から花束を受け取り、胴上げで宙を舞った。

スクラムで押し、反則を誘い、モールでトライを挙げる。仲間たちもレヴズらしいプレーでラストゲームを盛り上げた。前半２７分にトライを決めた、同じ立命大出身のＳＨ北村瞬太郎（２４）は「ひとつのチームに居続けて、これだけ静岡の人たちに応援される。カッコイイです」とうなずいた。

大戸は「今後は未定」と話したが、指導者の道に進むことが有力。今季は７位で終了し「リーグ優勝できなかったことが心残りですが、後輩たちがやってくれると思います」と今後を託していた。（里見 祐司）