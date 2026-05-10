Snow Man目黒蓮率いる最強俳優軍団が『GOスト』に登場！番組の最後にはSixTONESから重大発表も

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5月10日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、現在大ヒット上映中の映画『SAKAMOTO DAYS』から、主演の目黒蓮（Snow Man）、キャストの高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也が登場。

ドラマ撮影のため今年1月からカナダで生活している目黒は、今回約3ヵ月ぶりに一時帰国。「昨日の夜に帰って来て、これが一発目の仕事です」と、ゲスト出演してくれた目黒に、SixTONESも「やったぁ！」と感激。

目黒とジェシーの高校時代の激レアエピソードも飛び出し、オープニングからスタジオは大盛り上がり。

そんな目黒蓮率いる豪華俳優軍団が、今夜はテレビを忘れて大暴走。人気俳優のキャラが完全崩壊する全員主役の1時間を届ける。

■新企画で目黒蓮がタジタジに！「ヤバい番組に来ちゃった」

最初のゲームは、新企画「シューチュートレイン」。おなじみ「Choo Choo TRAIN」のグルグルダンスをしているVTRをよく観て、人やモノを覚えるリズム系記憶ゲームだ。

今回は目黒チーム（目黒、高橋、塩野、ジェシー、田中樹、森本慎太郎）と小手チーム（小手、渡邊、戸塚、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記）に分かれて対決。最終的に獲得ポイントの多いチームがご褒美グルメ、アツアツの絶品バーガーをゲットできる。

振り付けや歌詞を覚えるのが早い目黒をはじめ、毎日大量のセリフを頭にたたき込む人気俳優たちの集中力と記憶力やいかに？ 進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

問題は全8問。「VTRのなかで○○をしていたのは何人？」「VTRのなかの○○は何色？」など、集中して観ていないと気づかない難問が続々。

優柔不断な小手チームが「ちょっと変えさせて」とルールを無視して答えを変更し、目黒チームが「コラ！」「ダメだよ！」と猛抗議。「ズルいよ！」「異議あり！」と怒号が飛び交うなか、俳優陣が完全崩壊。

小手と高橋がガスにまみれて真っ白に。塩野はドヤ顔で答えを間違い、戸塚は孤独に迷走。渡邊もチームのストッパーになってしまい、総勢12人が入り乱れて大騒ぎ。目黒も「ヤバい番組に来ちゃった」とタジタジになる。はたしてご褒美グルメをゲットするのはどちらのチームか。

■礼儀正しい目黒蓮が激むずゲームでひと皮むける!?

指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分ける超瞬発系脳トレゲーム「そいや！そいや！ゲームNEO」に挑戦。

流れてくる写真が正しければ「そいや！ポーズ」、間違っていたら「はっ！ポーズ」で解答。目黒チームと小手チームが交互に答えていき、ミスしたら相手チームにポイントが入る特別ルールで、勝利チームにはミシュランひとつ星シェフ監修の絶品ラーメンのご褒美が。

番組史上最高難度のゲームを前に、目黒が「テレビの前でマネしてやったんですけど、1問もできなかった」と嘆く一方、小手は「一世風靡セピアといえば世代なので。ちゃんと靴下も赤くしましたよ」とセピアコーデで必勝を誓うが、激むずゲームに俳優陣が大パニック。

さらに、あの名物キャラにアクシデント勃発でゲームは想定外の展開に。進行役・藤森が急きょゲームに参戦、礼儀正しい目黒も先輩・松村を「北斗ぉ！」と一喝。そんな大混乱のなか、ひと皮むけた目黒が奇跡を起こす!?

なお、番組の最後にはSixTONESから重大発表も。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

05/10（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹） ゲスト：目黒蓮、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/