信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、東電ＨＤ、ＳＢ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※5月1日信用買い残の4月24日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -29,519 129,078 18.52
２．<9501> 東電ＨＤ -6,883 99,801 42.07
３．<9434> ＳＢ -5,293 30,233 9.28
４．<3656> ＫＬａｂ -5,236 13,445 1.79
５．<8136> サンリオ -2,761 43,896 6.78
６．<4568> 第一三共 -1,322 8,333 48.20
７．<6954> ファナック -1,254 2,610 9.66
８．<1605> ＩＮＰＥＸ -811 4,085 12.31
９．<5202> 板硝子 -796 9,349 779.13
10．<8303> ＳＢＩ新生銀 -784 11,571 1897.02
11．<5016> ＪＸ金属 -717 16,792 13.14
12．<7012> 川重 -699 17,297 17.83
13．<4689> ラインヤフー -636 16,493 25.02
14．<285A> キオクシア -616 8,810 7.43
15．<6526> ソシオネクス -566 7,592 10.45
16．<9509> 北海電 -490 6,980 2.42
17．<6762> ＴＤＫ -484 2,958 5.39
18．<8001> 伊藤忠 -471 7,335 12.04
19．<3697> ＳＨＩＦＴ -462 13,839 16.31
20．<6753> シャープ -425 6,572 2.61
21．<6315> ＴＯＷＡ -406 3,133 8.26
22．<6323> ローツェ -396 3,455 28.72
23．<3436> ＳＵＭＣＯ -385 2,273 2.44
24．<3681> ブイキューブ -380 698 0.00
25．<6752> パナＨＤ -328 1,172 0.94
26．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -304 5,080 2.44
27．<4063> 信越化 -294 2,123 3.81
28．<9020> ＪＲ東日本 -289 937 5.56
29．<6594> ニデック -282 6,909 20.93
30．<268A> リガクＨＤ -277 1,610 264.08
31．<4344> ソースネクス -272 7,478 2.51
32．<9201> ＪＡＬ -267 3,976 25.56
33．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -233 6,074 15.99
34．<6999> ＫＯＡ -209 699 4.45
35．<7735> スクリン -209 1,386 7.49
36．<7419> ノジマ -208 6,309 110.11
37．<7259> アイシン -195 1,074 28.36
38．<4180> Ａｐｐｉｅｒ -192 3,546 52.08
39．<8591> オリックス -192 1,301 15.33
40．<4005> 住友化 -183 8,619 12.26
41．<6058> ベクトル -174 1,195 84.79
42．<2267> ヤクルト -174 537 3.57
43．<2432> ディーエヌエ -174 3,703 41.57
44．<2695> くら寿司 -169 246 1.01
45．<5938> ＬＩＸＩＬ -166 2,643 6.29
46．<7148> ＦＰＧ -160 1,816 11.22
47．<6146> ディスコ -157 755 2.59
48．<3635> コーテクＨＤ -154 1,835 34.06
49．<3903> ｇｕｍｉ -148 5,320 4.36
50．<8410> セブン銀 -143 9,035 1.91
株探ニュース
※5月1日信用買い残の4月24日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -29,519 129,078 18.52
２．<9501> 東電ＨＤ -6,883 99,801 42.07
３．<9434> ＳＢ -5,293 30,233 9.28
４．<3656> ＫＬａｂ -5,236 13,445 1.79
５．<8136> サンリオ -2,761 43,896 6.78
６．<4568> 第一三共 -1,322 8,333 48.20
７．<6954> ファナック -1,254 2,610 9.66
８．<1605> ＩＮＰＥＸ -811 4,085 12.31
９．<5202> 板硝子 -796 9,349 779.13
10．<8303> ＳＢＩ新生銀 -784 11,571 1897.02
11．<5016> ＪＸ金属 -717 16,792 13.14
12．<7012> 川重 -699 17,297 17.83
13．<4689> ラインヤフー -636 16,493 25.02
14．<285A> キオクシア -616 8,810 7.43
15．<6526> ソシオネクス -566 7,592 10.45
16．<9509> 北海電 -490 6,980 2.42
17．<6762> ＴＤＫ -484 2,958 5.39
18．<8001> 伊藤忠 -471 7,335 12.04
19．<3697> ＳＨＩＦＴ -462 13,839 16.31
20．<6753> シャープ -425 6,572 2.61
21．<6315> ＴＯＷＡ -406 3,133 8.26
22．<6323> ローツェ -396 3,455 28.72
23．<3436> ＳＵＭＣＯ -385 2,273 2.44
24．<3681> ブイキューブ -380 698 0.00
25．<6752> パナＨＤ -328 1,172 0.94
26．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -304 5,080 2.44
27．<4063> 信越化 -294 2,123 3.81
28．<9020> ＪＲ東日本 -289 937 5.56
29．<6594> ニデック -282 6,909 20.93
30．<268A> リガクＨＤ -277 1,610 264.08
31．<4344> ソースネクス -272 7,478 2.51
32．<9201> ＪＡＬ -267 3,976 25.56
33．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -233 6,074 15.99
34．<6999> ＫＯＡ -209 699 4.45
35．<7735> スクリン -209 1,386 7.49
36．<7419> ノジマ -208 6,309 110.11
37．<7259> アイシン -195 1,074 28.36
38．<4180> Ａｐｐｉｅｒ -192 3,546 52.08
39．<8591> オリックス -192 1,301 15.33
40．<4005> 住友化 -183 8,619 12.26
41．<6058> ベクトル -174 1,195 84.79
42．<2267> ヤクルト -174 537 3.57
43．<2432> ディーエヌエ -174 3,703 41.57
44．<2695> くら寿司 -169 246 1.01
45．<5938> ＬＩＸＩＬ -166 2,643 6.29
46．<7148> ＦＰＧ -160 1,816 11.22
47．<6146> ディスコ -157 755 2.59
48．<3635> コーテクＨＤ -154 1,835 34.06
49．<3903> ｇｕｍｉ -148 5,320 4.36
50．<8410> セブン銀 -143 9,035 1.91
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