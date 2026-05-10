　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※5月1日信用買い残の4月24日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1568銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-29,519　　129,078　　 18.52
２．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-6,883　　 99,801　　 42.07
３．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-5,293　　 30,233　　　9.28
４．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　-5,236　　 13,445　　　1.79
５．<8136> サンリオ 　　 　　-2,761　　 43,896　　　6.78
６．<4568> 第一三共 　　 　　-1,322　　　8,333　　 48.20
７．<6954> ファナック 　 　　-1,254　　　2,610　　　9.66
８．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-811　　　4,085　　 12.31
９．<5202> 板硝子 　　　 　　　-796　　　9,349　　779.13
10．<8303> ＳＢＩ新生銀　　　　-784　　 11,571　 1897.02
11．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-717　　 16,792　　 13.14
12．<7012> 川重 　　　　 　　　-699　　 17,297　　 17.83
13．<4689> ラインヤフー　　　　-636　　 16,493　　 25.02
14．<285A> キオクシア 　 　　　-616　　　8,810　　　7.43
15．<6526> ソシオネクス　　　　-566　　　7,592　　 10.45
16．<9509> 北海電 　　　 　　　-490　　　6,980　　　2.42
17．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-484　　　2,958　　　5.39
18．<8001> 伊藤忠 　　　 　　　-471　　　7,335　　 12.04
19．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-462　　 13,839　　 16.31
20．<6753> シャープ 　　 　　　-425　　　6,572　　　2.61
21．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-406　　　3,133　　　8.26
22．<6323> ローツェ 　　 　　　-396　　　3,455　　 28.72
23．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-385　　　2,273　　　2.44
24．<3681> ブイキューブ　　　　-380　　　　698　　　0.00
25．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-328　　　1,172　　　0.94
26．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-304　　　5,080　　　2.44
27．<4063> 信越化 　　　 　　　-294　　　2,123　　　3.81
28．<9020> ＪＲ東日本 　 　　　-289　　　　937　　　5.56
29．<6594> ニデック 　　 　　　-282　　　6,909　　 20.93
30．<268A> リガクＨＤ 　 　　　-277　　　1,610　　264.08
31．<4344> ソースネクス　　　　-272　　　7,478　　　2.51
32．<9201> ＪＡＬ 　　　 　　　-267　　　3,976　　 25.56
33．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-233　　　6,074　　 15.99
34．<6999> ＫＯＡ 　　　 　　　-209　　　　699　　　4.45
35．<7735> スクリン 　　 　　　-209　　　1,386　　　7.49
36．<7419> ノジマ 　　　 　　　-208　　　6,309　　110.11
37．<7259> アイシン 　　 　　　-195　　　1,074　　 28.36
38．<4180> Ａｐｐｉｅｒ　　　　-192　　　3,546　　 52.08
39．<8591> オリックス 　 　　　-192　　　1,301　　 15.33
40．<4005> 住友化 　　　 　　　-183　　　8,619　　 12.26
41．<6058> ベクトル 　　 　　　-174　　　1,195　　 84.79
42．<2267> ヤクルト 　　 　　　-174　　　　537　　　3.57
43．<2432> ディーエヌエ　　　　-174　　　3,703　　 41.57
44．<2695> くら寿司 　　 　　　-169　　　　246　　　1.01
45．<5938> ＬＩＸＩＬ 　 　　　-166　　　2,643　　　6.29
46．<7148> ＦＰＧ 　　　 　　　-160　　　1,816　　 11.22
47．<6146> ディスコ 　　 　　　-157　　　　755　　　2.59
48．<3635> コーテクＨＤ　　　　-154　　　1,835　　 34.06
49．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-148　　　5,320　　　4.36
50．<8410> セブン銀 　　 　　　-143　　　9,035　　　1.91

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