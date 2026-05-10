　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※5月1日信用売り残の4月24日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1568銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<4506> 住友ファーマ 　　-11,983　　　1,330　　　8.05
２．<6740> Ｊディスプレ　　　-2,269　　 22,788　　　2.15
３．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-2,071　　　6,133　　　4.87
４．<6857> アドテスト 　 　　-1,869　　　1,150　　　4.59
５．<2593> 伊藤園 　　　 　　-1,569　　　　310　　　1.27
６．<3196> ホットランド　　　-1,327　　　　660　　　0.64
７．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　-1,254　　　7,500　　　1.79
８．<2695> くら寿司 　　 　　-1,232　　　　244　　　1.01
９．<9627> アインＨＤ 　 　　-1,121　　　　 46　　　0.78
10．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-1,066　　　2,016　　 76.87
11．<1873> 日本ハウス 　 　　　-961　　　　 28　　　9.86
12．<3031> ラクーンＨＤ　　　　-799　　　　447　　　0.80
13．<5803> フジクラ 　　 　　　-756　　　2,547　　　6.63
14．<8604> 野村 　　　　 　　　-692　　　　334　　 49.85
15．<2910> Ｒフィールド　　　　-582　　　　312　　　0.17
16．<3843> フリービット　　　　-545　　　　131　　　5.31
17．<8079> 正栄食 　　　 　　　-506　　　　 81　　　0.23
18．<9279> ギフトＨＤ 　 　　　-463　　　　119　　　0.37
19．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-412　　　1,523　　 23.48
20．<4005> 住友化 　　　 　　　-364　　　　702　　 12.26
21．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-335　　　　425　　 21.58
22．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-311　　　1,625　　 22.63
23．<1766> 東建コーポ 　 　　　-303　　　　 20　　　3.26
24．<3475> グッドコムＡ　　　　-286　　　　526　　　0.45
25．<7201> 日産自 　　　 　　　-267　　　1,713　　 20.28
26．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-241　　　　441　　　7.66
27．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-232　　　1,312　　　5.23
28．<7211> 三菱自 　　　 　　　-223　　　　547　　 22.09
29．<2294> 柿安本店 　　 　　　-222　　　　 70　　　0.64
30．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-221　　　　379　　 15.99
31．<7011> 三菱重 　　　 　　　-218　　　1,051　　 16.63
32．<5406> 神戸鋼 　　　 　　　-201　　　　181　　 10.19
33．<6501> 日立 　　　　 　　　-173　　　　220　　 40.96
34．<1803> 清水建 　　　 　　　-161　　　　271　　　3.53
35．<285A> キオクシア 　 　　　-156　　　1,186　　　7.43
36．<4689> ラインヤフー　　　　-149　　　　659　　 25.02
37．<3180> Ｂガレージ 　 　　　-149　　　　 25　　 11.71
38．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-149　　　　610　　 36.71
39．<8136> サンリオ 　　 　　　-139　　　6,469　　　6.78
40．<4307> 野村総研 　　 　　　-135　　　　 94　　 19.20
41．<8267> イオン 　　　 　　　-135　　　2,282　　　2.55
42．<9603> ＨＩＳ 　　　 　　　-134　　　　118　　 15.74
43．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-133　　　1,278　　 13.14
44．<7148> ＦＰＧ 　　　 　　　-130　　　　161　　 11.22
45．<9101> 郵船 　　　　 　　　-130　　　　434　　　3.92
46．<3608> ＴＳＩＨＤ 　 　　　-122　　　　 48　　　5.51
47．<5801> 古河電 　　　 　　　-122　　　　645　　　2.81
48．<5019> 出光興産 　　 　　　-118　　　　 73　　 16.46
49．<4714> リソー教育Ｇ　　　　-117　　　　487　　　3.51
50．<4188> 三菱ケミＧ 　 　　　-112　　　　287　　　5.59

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