信用残ランキング【売り残減少】 住友ファーマ、Ｊディスプレ、ＳＢＧ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※5月1日信用売り残の4月24日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<4506> 住友ファーマ -11,983 1,330 8.05
２．<6740> Ｊディスプレ -2,269 22,788 2.15
３．<9984> ＳＢＧ -2,071 6,133 4.87
４．<6857> アドテスト -1,869 1,150 4.59
５．<2593> 伊藤園 -1,569 310 1.27
６．<3196> ホットランド -1,327 660 0.64
７．<3656> ＫＬａｂ -1,254 7,500 1.79
８．<2695> くら寿司 -1,232 244 1.01
９．<9627> アインＨＤ -1,121 46 0.78
10．<9432> ＮＴＴ -1,066 2,016 76.87
11．<1873> 日本ハウス -961 28 9.86
12．<3031> ラクーンＨＤ -799 447 0.80
13．<5803> フジクラ -756 2,547 6.63
14．<8604> 野村 -692 334 49.85
15．<2910> Ｒフィールド -582 312 0.17
16．<3843> フリービット -545 131 5.31
17．<8079> 正栄食 -506 81 0.23
18．<9279> ギフトＨＤ -463 119 0.37
19．<5401> 日本製鉄 -412 1,523 23.48
20．<4005> 住友化 -364 702 12.26
21．<8411> みずほＦＧ -335 425 21.58
22．<8306> 三菱ＵＦＪ -311 1,625 22.63
23．<1766> 東建コーポ -303 20 3.26
24．<3475> グッドコムＡ -286 526 0.45
25．<7201> 日産自 -267 1,713 20.28
26．<8308> りそなＨＤ -241 441 7.66
27．<2146> ＵＴ -232 1,312 5.23
28．<7211> 三菱自 -223 547 22.09
29．<2294> 柿安本店 -222 70 0.64
30．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -221 379 15.99
31．<7011> 三菱重 -218 1,051 16.63
32．<5406> 神戸鋼 -201 181 10.19
33．<6501> 日立 -173 220 40.96
34．<1803> 清水建 -161 271 3.53
35．<285A> キオクシア -156 1,186 7.43
36．<4689> ラインヤフー -149 659 25.02
37．<3180> Ｂガレージ -149 25 11.71
38．<7013> ＩＨＩ -149 610 36.71
39．<8136> サンリオ -139 6,469 6.78
40．<4307> 野村総研 -135 94 19.20
41．<8267> イオン -135 2,282 2.55
42．<9603> ＨＩＳ -134 118 15.74
43．<5016> ＪＸ金属 -133 1,278 13.14
44．<7148> ＦＰＧ -130 161 11.22
45．<9101> 郵船 -130 434 3.92
46．<3608> ＴＳＩＨＤ -122 48 5.51
47．<5801> 古河電 -122 645 2.81
48．<5019> 出光興産 -118 73 16.46
49．<4714> リソー教育Ｇ -117 487 3.51
50．<4188> 三菱ケミＧ -112 287 5.59
株探ニュース
※5月1日信用売り残の4月24日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<4506> 住友ファーマ -11,983 1,330 8.05
２．<6740> Ｊディスプレ -2,269 22,788 2.15
３．<9984> ＳＢＧ -2,071 6,133 4.87
４．<6857> アドテスト -1,869 1,150 4.59
５．<2593> 伊藤園 -1,569 310 1.27
６．<3196> ホットランド -1,327 660 0.64
７．<3656> ＫＬａｂ -1,254 7,500 1.79
８．<2695> くら寿司 -1,232 244 1.01
９．<9627> アインＨＤ -1,121 46 0.78
10．<9432> ＮＴＴ -1,066 2,016 76.87
11．<1873> 日本ハウス -961 28 9.86
12．<3031> ラクーンＨＤ -799 447 0.80
13．<5803> フジクラ -756 2,547 6.63
14．<8604> 野村 -692 334 49.85
15．<2910> Ｒフィールド -582 312 0.17
16．<3843> フリービット -545 131 5.31
17．<8079> 正栄食 -506 81 0.23
18．<9279> ギフトＨＤ -463 119 0.37
19．<5401> 日本製鉄 -412 1,523 23.48
20．<4005> 住友化 -364 702 12.26
21．<8411> みずほＦＧ -335 425 21.58
22．<8306> 三菱ＵＦＪ -311 1,625 22.63
23．<1766> 東建コーポ -303 20 3.26
24．<3475> グッドコムＡ -286 526 0.45
25．<7201> 日産自 -267 1,713 20.28
26．<8308> りそなＨＤ -241 441 7.66
27．<2146> ＵＴ -232 1,312 5.23
28．<7211> 三菱自 -223 547 22.09
29．<2294> 柿安本店 -222 70 0.64
30．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -221 379 15.99
31．<7011> 三菱重 -218 1,051 16.63
32．<5406> 神戸鋼 -201 181 10.19
33．<6501> 日立 -173 220 40.96
34．<1803> 清水建 -161 271 3.53
35．<285A> キオクシア -156 1,186 7.43
36．<4689> ラインヤフー -149 659 25.02
37．<3180> Ｂガレージ -149 25 11.71
38．<7013> ＩＨＩ -149 610 36.71
39．<8136> サンリオ -139 6,469 6.78
40．<4307> 野村総研 -135 94 19.20
41．<8267> イオン -135 2,282 2.55
42．<9603> ＨＩＳ -134 118 15.74
43．<5016> ＪＸ金属 -133 1,278 13.14
44．<7148> ＦＰＧ -130 161 11.22
45．<9101> 郵船 -130 434 3.92
46．<3608> ＴＳＩＨＤ -122 48 5.51
47．<5801> 古河電 -122 645 2.81
48．<5019> 出光興産 -118 73 16.46
49．<4714> リソー教育Ｇ -117 487 3.51
50．<4188> 三菱ケミＧ -112 287 5.59
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