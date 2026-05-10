◇プロ野球セ・リーグ 中日4ー2巨人（5月9日、バンテリンドーム）

巨人の先発、田中将大投手は5回4失点（自責1）でマウンドを降りました。2回に3つのフォアボールなどで1点を失うも、その後は立ち直り、3回と4回を無失点で切り抜けます。しかし、5回に守備の乱れなどもあり、3失点。同学年の中日、大野雄大投手に投げ勝つことができませんでした。

「もったいないフォアボール、もったいないというか、結果的にはもったいないですけど、慎重になりすぎたなという部分もありましたし、3回4回は立て直すことはできましたけど。複数失点してしまったので、なんとか、1点失っても最少失点で、というところで切り抜けたかったかなと思います」

5回の走塁妨害の場面ではしばらく座り込んだまま立ち上がることをしなかった田中投手。少し気持ちが切れてしまったのか尋ねられると、「そのように映るかもしれないですけど」と説明しました。

「そこはそこで、済んだプレーでかえってこないので、次の1点を防ぐ、次のアウトを取る気持ちでいました。結果的にアウトを取って切り抜けることができなかったので、そのように映るかもしれないですけど」

8回に2点差に追い上げた巨人でしたが、守護神、松山晋也投手の前に沈黙。これで借金「1」となり、リーグ4位に転落しています。