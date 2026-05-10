Snow Manの目黒蓮さん（29）が豪華俳優陣とともに、10日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。SixTONESのメンバーたちと様々なゲームに挑みました。

今回の『Golden SixTONES』には、現在公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』から、主演の目黒さん、高橋文哉さん（25）、塩野瑛久さん（31）、渡邊圭祐さん（32）、戸塚純貴さん（33）、小手伸也さん（52）ら主要キャストが集結。ドラマの撮影のため、今年1月からカナダで生活している目黒さんは、約3か月ぶりに一時帰国。

「きのうの夜に帰って来て、これが一発目の仕事です」と語った目黒さんに、SixTONESのメンバーたちも「やったぁ！」と感激した様子を見せました。

■総勢12人が入り乱れる展開に 目黒蓮「ヤバい番組に来ちゃった」

最初のゲームは、新企画『シューチュートレイン』。ヒット曲『Choo Choo TRAIN』のグルグルダンスをしているVTRをよく見て、人やモノを覚えるリズム系記憶ゲームです。

今回は、目黒チーム（目黒さん、高橋さん、塩野さん、ジェシーさん、田中樹さん、森本慎太郎さん）と、小手チーム（小手さん、渡邊さん、戸塚さん、京本大我さん、松村北斗さん、郄地優吾さん）に分かれ、ご褒美グルメの絶品バーガーをかけて対決します。

問題は全8問。『VTRの中で○○をしていたのは何人？』『VTRの中の○○は何色？』など、高い集中力が求められる難問が続々と出題されます。そんな中、優柔不断な小手チームが「ちょっと変えさせて」とルールを無視して答えを変更。これに対して、目黒チームが猛抗議。

小手さんと高橋さんはガスにまみれ、塩野さんはドヤ顔で答えを間違うなど、総勢12人が入り乱れて大騒ぎ。目黒さんは「ヤバい番組に来ちゃった」とタジタジになりました。

■目黒蓮「北斗ぉ！」 事務所の先輩・松村北斗を一喝

さらに、指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分ける超瞬発系脳トレゲーム『そいや！そいや！ゲームNEO』にも挑戦。流れてくる写真が正しければ『そいや！ポーズ』、間違っていれば『はっ！ポーズ』で解答します。

目黒チームと小手チームが交互に答えていき、ミスをすれば相手チームにポイントが入る特別ルールのもと、ミシュラン１つ星シェフ監修の絶品ラーメンをかけて勝利を目指します。

番組史上最高難度のゲームを前に、目黒さんは「テレビの前でマネしてやったんですけど、1問もできなかった」と嘆く一方、小手さんは「一世風靡セピアといえば世代なので。ちゃんと靴下も赤くしましたよ」とセピアコーデで必勝を誓うものの、激むずゲームに俳優陣が大パニック。

さらに、次々とハプニングが起きる中、礼儀正しい目黒さんも先輩･松村さんを「北斗ぉ！」と一喝するひと幕も。大混乱の中、豪華俳優陣がテレビを忘れて大騒ぎします。

目黒さんたちが出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系で10日午後9時から放送です。