◇プロ野球パ・リーグ 西武 6-2 楽天（9日、ベルーナドーム）

3連勝で2位ソフトバンクとゲーム差なしに迫った西武。9日の楽天戦は、5年目の22歳右腕・黒田将矢投手が“プロ初勝利”を手にしました。

この日の先発は、4月末に支配下登録を勝ち取り、今季2度目の先発マウンドにあがっていた佐藤爽投手。援護に恵まれない中、2点ビハインドとされた6回無死1、2塁の場面で、2番手・黒田投手とバトンタッチしました。黒田投手は打席に迎えた浅村栄斗選手を見逃し三振とすると、続く村林一輝選手を併殺打に取り3アウト。見事な火消しっぷりを見せました。直後には西武打線が奮起。対する楽天の先発・古謝樹投手をとらえ、ネビン選手のタイムリーや平沢大河選手の3ランなどで逆転に成功し、勝利しました。

黒田投手は託されたピンチのマウンドを振り返り、「(佐藤)爽さんがいいピッチングしてたんで、そこで僕が点を取られるワケにはいかないなと思って集中してマウンドに立ちました」とコメント。投球への意識についても「一球一球をバッターを打ち取るための布石にしたいというか。もったいないボールっていうのが去年もありましたし、今年はそういうミスをできるだけなくすように。自分が打ち取れる可能性をできるだけあげるように」と考えていたことを明かします。

プロ初勝利についても、自主トレをともにしている中日・涌井秀章投手から「1勝するっていうのはそれだけ緊迫する場面で投げているっていうことだから」と言葉をもらっていたそう。1勝目への意識が強かったことに触れ、喜びをにじませました。

それでも「まだ5月で、これからまだまだ試合は続くんで」と気を引き締めた黒田投手。今後に向けても「しっかりチームの役に立てるように」とシーズン通しての躍動へ意気込みました。