元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、9日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。出ると緊張する番組を明かした。

ゲストのピン芸人永野（51）から「田中みな実の嗅覚でいうと、私のような道にいずれ行くんだろうなっていうアナウンサーって分かる？ 田中みな実ロードってあまりなくない？ 稀有でしょ」と聞かれ、田中は「え？ 分からない最近」と返答。続けて「え、多くないですか？」と投げかけた上で「バラエティーとか全部辞めて、女優業にシフトした人は確かに少ないかもしれないですね」と語った。

現在、バラエティー番組の出演は控え、女優業1本にシフトしている。田中は「バラエティーに出る方が緊張します。バラエティーに出るとなぜ緊張するかというと、私が知らない芸人さん、ご一緒したことがない芸人さんが今すごい出てて。そういう人たちって私のこと、どう扱っていいか分からないだろうなと思って。ぶりっこイジりは違うし、あざといとかもイジっていいのかな、この人みたいな。手探りな感じも嫌だし」と語った。

さらに「手探りな感じも嫌だし。こっちもそっちに全振りするのも嫌だし、女優然とするのも嫌なんですよ。女優然とするのも何か違うじゃん」と続けた。

番組公式Xには田中と永野のツーショット写真が公開されている。