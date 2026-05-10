韓国の財閥・新世界グループの孫で、アイドルグループ「ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）」のANNIE（アニー、24）が、飛行機のエコノミークラス席に載った写真を掲載した。現在、米名門コロンビア大で美術史学を専攻中で、学業のためにアイドル活動は休止している。

アニーは5日、ファン交流プラットフォームに「今は友達と旅行に行く飛行機の中」とつづり、機内でヘッドセットをつけ、勉強しているショットを公開した。続けて「メンバーが休暇を取った時、学校の都合でニューヨークに来なければならなかった。卒業して韓国に帰国する前に、今回が唯一の旅行になると思うので、できるだけ集中して楽しもうと考えている。飛行機の中でファイナルの勉強をしている。写真は友人がこっそり撮ってくれた」とコメントした。

アニーは、韓国財閥・新世界グループのイ・ミョンヒ総括会長の孫で、チョン・ユギョン会長の長女だけに、韓国メディアは、飛行機のファーストクラスではなく、エコノミークラス席に載ったことに注目した。イルガンスポーツは8日「新世界の孫なのにファースト席ではなくエコノミー席」の見出しで機内の様子を伝えた。