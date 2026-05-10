育児で疲れ、笑えなくなった私。「ちょっと来て」夫の『思わぬ気遣い』に感動「胸にしみた」

これは筆者自身の体験です。子育てと家事に追われ、心にも体にも余裕がなくなっていたある日、私は限界を感じていました。そんな中、夫に何気なくかけられた一言をきっかけに、外へ出ることに。何気ない時間の中で、支えられていることや、無理をしすぎていた自分に気づかされた出来事です。

気づけば余裕をなくしていた毎日

子育てと家事に追われる毎日で、私はいつの間にか心も体も限界に近づいていました。笑う余裕もなくなり、「毎日なんとか乗り切るだけ」でいつも精一杯。夫は仕事が忙しく、家のことはほとんど一人で回している状態でした。「自分がやるしかない」と思えば思うほど、気持ちは追い込まれていき、ふとした瞬間に不安や焦りがこみ上げてきていたのです。

夫の何気ない一言に戸惑い

そんなある日、帰宅した夫に「今日も疲れたね」と何気なく声をかけると、少し考えたあとで「少しだけ外に出ようか？」と言われました。正直、外に出る元気なんてありませんでしたが、断る理由も見つからず、「少しだけなら」とついていくことに。夫は特に理由を説明するわけでもなく、ただ静かに私を連れ出しました。