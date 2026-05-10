3-0判定で中谷撃破

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。東京ドームでの“世紀の一戦”から1週間、井上が中谷をとらえた一撃に注目が集まっている。

両者が心技体の全てを注ぎ込み、戦い抜いた“世紀の一戦”。36分の死闘の末、判定で軍配は井上に上がった。

11回、井上がワンツーの後に打った右。下からの軌道となったパンチで、中谷の顔面がゆがんでいた。このシーンに気づいたX上のファンからは感嘆の声が漏れる。

「軽く打ったパンチに見えるけど 中谷潤人の顔がぺちゃんこ…」

「手が伸び切った状態で下から上に上げた様にしか見えんけど どんな筋肉しとるんや」

「井上って変な体勢から打ったパンチでもすごい威力あるんだよな」

「こんな出し方されたら、、予測不可能過ぎて、ホンマに井上尚弥はエグすぎます」

「この角度からかよ」

“世紀の一戦”を制した井上は、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で、1位に返り咲いた。



（THE ANSWER編集部）