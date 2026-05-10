◇静岡県学生野球春季リーグ最終節第１日 静岡産業大３―１日大国際（９日・浜松球場）

首位（１１勝１敗）同士による最終節の直接対決で、静岡産業大が日大国際を３―１で下し、３季ぶりの優勝へ王手をかけた。先発した池田幌汰投手（３年）が１失点完投で試合の流れを引き寄せると、同点の８回２死満塁から途中出場の大手塁内野手（３年）が中前２点打を放って勝ち越した。１０日のリーグ最終戦となる日大国際戦に勝てば優勝が決まる。

静産大の池田が全力で腕を振った。２点リードの９回２死一、二塁。低め直球で最後の打者を二ゴロに仕留めると、両拳を高く突き上げた。終わってみれば失点は初回のみ。「日大国際に勝つという気持ちしかなかった」。チームの優勝に王手をかける今季リーグ最多の７勝目を挙げて、喜びを爆発させた。

味方が逆転した直後の８回には無死満塁のピンチを背負ったが奮起した。マウンドに集まったナインから声をかけられると「ここを耐えないと自分がまた一歩先のレベルに到達しない」とスイッチを入れ直した。見事に後続を３人で打ち取って、試合の流れを引き寄せた。

誠恵高出身の１７０センチ右腕は、同リーグでプレーする中で、プロを意識するようになった。２０２４年ドラフト５位で巨人に入団した宮原駿介投手（２３）＝東海大静岡＝を輩出したように、近年はプロスカウトも熱視線を送る。今季開幕前に萩原輝久監督（６１）へ「もっと上のレベルに行きたい」と進路への熱意をぶつけたという。昨年から体重を８キロ増やして７５キロとし、直球は常時１４０キロ台後半を計測するまでに成長した。

勝てば優勝が決まる１０日のリーグ最終戦。敗れれば、１２勝２敗で並んでプレーオフとなる。連投への不安はない。「出番があればいつでも登板する覚悟です」。３季ぶりの優勝とともに、自らの夢もたぐり寄せる。（伊藤 明日香）