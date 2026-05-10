◆サッカー◇高円宮杯Ｕ―１８プリンスリーグ東海 第７節 静岡学園２―１藤枝東（９日・時之栖サッカー場）

静岡学園が藤枝東とのライバル対決を２―１で制し、開幕から無傷の７連勝を飾った。前半３３分にＭＦ安永龍生（３年）が先制点を決め、同３６分にはオウンゴールで２点目。後半８分に１点を返されたが、逃げ切った。１６日開幕の高校総体県大会のため、リーグ戦は一時中断となる。静学はこの勢いに乗って、２年ぶりの県総体王者を狙う。

左サイドのスペシャリスト、安永の待望のゴールが静学を７連勝に導いた。前半３３分、ＦＷ沢井翼（３年）のシュートを相手ＧＫがブロックし、ボールは安永の足元へ。ダイレクトで振り抜くか、ワントラップするか。瞬時に飛んだ仲間からの声を信じて選んだのは後者。ニアで相手選手の股を抜き、確実に決めた。

「これまで決定機を逃してきたので。やっと決められました」。４試合ぶりとなった大会３点目のゴールに笑顔を見せた。居残り練習では、定位置の左サイドからのシュート練習を繰り返し、結果につなげた。

東京都三鷹市出身で、中学まではＦＣ東京むさしに所属。そのままユースチームを目指す選択肢もあったが、フィジカルにやや不安があり「高校は自分のスタイルに合ったところへ」と考えた。武器は緩急のあるドリブル。ドリブルと言えば静学だ。フィジカルにも自信がつき、レギュラーもつかめたが、満足はしていない。大会の目標得点を「１０点以上」と掲げ「これから毎試合得点を決めたい」と意気込んでいる。

川口修監督（５２）がチームの課題を「決定力」と掲げるように得点も大事だが、７勝しながらも６失点を喫した守備力にも改善の必要がある。攻守で活躍したボランチのＭＦ足立羽琉主将（３年）は県総体へ向けて「ゆるい失点があったんで。勝って出てきた反省を練習で意識しないと」と気を引き締めた。目指すは２年ぶりの全国総体。主将は「完封勝利にこだわっていきたい」とさらに条件を付した。（甲斐 毅彦）