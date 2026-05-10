◆サッカー◇高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ 第７節 ジュビロ磐田Ｕ―１８ ２−３神戸（９日・ゆめりあ球技場）

ジュビロ磐田Ｕ―１８は神戸に２―３で競り負けて２連敗。前半７分にＭＦ奥田悠真（３年）が先制点を奪ったものの追いつかれ、さらに後半５分に失点。同１８分にＭＦ西岡健斗（３年）が同点ゴールを決めたが、同３２分に突き放され、力尽きた。

敗れはしたが、磐田は最後までスタンドを沸かせ続けた。１点を追う後半４０分、奥田がドリブルで侵入してシュートを狙う。同４４分には「点を取ってこい」と安間貴義監督（５６）に送り出された１年生ＦＷ西川颯亮が、スルーパスに反応してゴール前へ。ＧＫの好セーブに阻まれて「まだまだ足りない」と悔しがったが、攻撃サッカーを貫いた。

昨季ＷＥＳＴ王者にボールを持たれ、自陣での戦いが長く続いた。それでもＧＫ鳥居巧夢（２年）を中心に、粘り強く守り続けた。「ラインブレイクはされていない」と監督。失点はＤＦ陣のパスミスやセットプレーから。「原因は分かっている」と前を向いた。

１９失点はリーグ最下位。一方で１７得点は神戸（１８点）に続く暫定２位で、まだ一度も完封負けがない。２戦連発でチームトップ（５点）の奥田は「もっと点を取ってチームを勝たせたかった。攻撃陣が失点を上回るゴールを取らないと」と口元を引き締めた。

次節（１７日）は同じ昇格組の東山とアウェーで対戦する。「勝ち点３を目指す」と奥田。西川も「チームを勝たせるような結果を出したい」と闘志を新たにしていた。（里見 祐司）