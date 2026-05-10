１１年連続出場を目指すホンダＦＣか　アスルクラロ沼津か…１０日・天皇杯サッカー静岡県代表決定戦

◆サッカー◇天皇杯静岡県代表決定戦 ▽決勝 ホンダＦＣ−アスルクラロ沼津（１０日・愛鷹多目的競技場）

天皇杯サッカーの県代表決定戦が１０日、愛鷹多目的競技場で行われ、ＪＦＬのホンダＦＣとアスルクラロ沼津が対戦する。

１１年連続出場を目指すホンダは、過去にＪリーグ勢を倒してサッカー界を驚かせた実績がある。２０１９年にはＪ１札幌、Ｊ２徳島、Ｊ１浦和を次々と破って８強入りした。今季の目標もＪＦＬカップ優勝、２６―２７年のリーグ２連覇とともに天皇杯ベスト１６を掲げており、県予選で負けるわけにはいかない。

一方、沼津は２４年に県代表決定戦で常葉大を下して出場して以来、２年ぶりの出場を目指す（同年、ホンダＦＣはアマチュアシード枠で出場）。昨季Ｊ３から降格したが、２６―２７年シーズンで優勝してＪに復帰するためには、ホンダは倒さないといけない相手だ。

現在行われているＪＦＬカップで沼津は東地区、ホンダは西地区に分かれているが、ともに２位。各組２位までがプレーオフ（順位決定戦）に出場でき、１６日にリーグ戦の最終節が控えている。今後に弾みをつけるためにも、お互いに負けられない。意地がぶつかる激しい試合になりそうだ。