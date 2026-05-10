寝ているしずくちゃんの上に、そっとバロンくんを乗せてみた飼い主さん。するとバロンくんはそのまま眠ってしまい、しずくちゃんも嫌がることなくくっついたまま一緒に眠る様子が尊すぎると大きな話題になりました。

「ほっこりして癒されました」「幸せそう」と話題となり、1万回以上再生されています。

【動画：寝ている犬の上に『保護した子猫』を乗せてみた結果→『起きるかな』と思ったら…あまりにも尊い光景】

上に乗せてみたら…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『ボーダーコリーしずくと保護猫バロン』へ投稿された、ボーダーコリーの「しずくちゃん」と保護猫の「バロンくん」の様子です。しずくちゃんが眠っているのを見て、いいことを思いついた飼い主さん。

それは、バロンくんをそっとしずくちゃんの上へ乗せてみることでした。すると、そのままバロンくんは眠ってしまったのだそうで、しずくちゃんも嫌がることは一切なく、仲良く一緒に眠り始めたといいます。

仲良くくっついて眠る姿が尊い！

犬と猫という種族も体の大きさも全然異なる二匹ですが、くっついて眠る姿からはそんな違いを感じさせません。熟睡しているバロンくんからは、しずくちゃんを本当に信頼しているのが伝わってくるよう。

そして、しずくちゃんの安心しきった表情からも、バロンくんのことが大好きなのが伝わってきます。二匹が普段からこんな感じで、くっついて遊んだりして仲が良いんだろうなと想像できて、ほっこりした気持ちになりました。

普段のしずくちゃんとバロンくん

そんな仲の良い二匹の普段の様子はというと、バロンくんはよくしずくちゃんに飛びかかって挑戦しているのだそう。しずくちゃんもバロンくんと一緒に遊びたくて、毛づくろい中ちょっかいを出したりするのだとか。

くっついて眠る姿もよく見られるのだそうで、顔をくっつけたり、背中とお腹をくっつけたり、お腹とお腹をくっつけたりとポーズはさまざま。これからもほっこりできる仲良しな二匹の可愛い姿を見守っていきたいです。

この投稿へは「心を許してる証拠ですね」「種族が違えどみんな家族、いつも仲良し姉弟ですね」「二人一緒だとあったかいね」「結局これなんよね。仲良し！」など、幸せそうにくっついているしずくちゃんとバロンくんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと4万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『ボーダーコリーしずくと保護猫バロン』では、ボーダーコリーの「しずくちゃん」と保護猫「バロンくん」の仲睦まじい姿や楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ボーダーコリーしずくと保護猫バロン」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。