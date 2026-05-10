ゼッテリアのアジアンスイーツフェア開催♡杏仁×マンゴーの新作に注目

ゼッテリアから、初夏にぴったりな「アジアンスイーツ＆スナックフェア」が期間限定で登場♡2026年5月13日（水）より、杏仁とマンゴーを組み合わせた爽やかなスイーツや、えびの食感を楽しめるスナックなど全4品が販売されます。トロピカルな味わいとアジアンテイストを気軽に楽しめる、この季節ならではのラインナップに注目です♪

杏仁×マンゴーの新作スイーツ

今回のフェアで特に注目したいのが、「杏仁マンゴーパフェシェーキ」。

杏仁フレーバーのシェーキに、濃厚なマンゴーソース、ふんわりホイップクリーム、さらに星形の黄色いナタデココをトッピングした、見た目も華やかな一品です。

杏仁のやさしい甘みと、トロピカルなマンゴーの風味が相性抜群♡ひんやりとした飲み心地で、暑くなる季節にもぴったりです。

杏仁マンゴーパフェシェーキ



価格：420円

また、シンプルに杏仁の風味を楽しみたい方には「シェーキ杏仁」もおすすめ。SサイズとMサイズが用意されているので、その日の気分に合わせて選べるのもうれしいポイントです♪

シェーキ杏仁



サイズ・価格：Sサイズ 240円／Mサイズ 320円

※写真はSサイズです。

ウェンディーズの新作トマトソースバーガー登場♡夏限定チリメニューに注目

サクサク食感の軽食も登場

価格：260円

スイーツだけでなく、小腹を満たしたい時にぴったりなスナックメニューもラインナップ。

「杏仁マンゴーパイ」は、サクサク食感のパイ生地の中に、杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングをたっぷり包み込んだ新作パイです。

華やかな香りと濃厚な味わいが広がり、アジアンデザートらしい贅沢感を楽しめます。

サイズ・価格：3尾 320円／5尾 490円

さらに、「ポップコーンシュリンプ ～タルタルソース～」も同時発売。プリプリ食感のえびとサクサク衣の組み合わせがクセになる一品です。コクのある特製タルタルソースにつけて食べれば、やみつきになるおいしさ♡

※写真は3尾です。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く269店舗で販売予定です。（5月7日時点）

※7月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」は機器調整により販売していない場合があります。

※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」はデリバリーでの販売はありません。

※ナタデココをのどに詰まらせないよう、よく噛んでお召し上がりください。

初夏気分を楽しむ限定フェア♡

「アジアンスイーツ＆スナックフェア」は、2026年7月中旬頃までの期間限定開催予定。ゼッテリアならではの遊び心あるスイーツとスナックで、ひと足早く夏気分を楽しめそうです♪