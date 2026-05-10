車のすぐそばを、10羽ほどのタンチョウが悠々と歩いていく――。北海道を車で移動中、道路脇で出会った迫力ある光景を紹介した動画がThreadsに投稿されると、5万件を超える“いいね”が集まりました。「動物園でしか見たことない」「鶴ってこんなに大きいんですね」と、間近で見る野生のタンチョウの姿に驚きの声が寄せられています。



【動画】道路で、長い足を一歩一歩進める神々しい姿

投稿主は、北海道・斜里町在住の5児の母、やよいさん（@yayoi_5kidslife）。話題になった映像は、2月の三連休に家族で釧路動物園へ出かけた帰り道に撮影したものでした。その日は道民の感覚では2月にしては暖かく、夫が運転する傍らで助手席には次女、やよいさんは後部座席の間からスマートフォンを構えていたといいます。



前方で何台か車が止まっているのが見えたとき、やよいさんは「え！なになに？何かいるの？」と思ったそう。目を向けると、そこにいたのは鶴の一種であるタンチョウの群れでした。世界自然遺産である知床半島の大部分を占める斜里町でも畑にいる姿を見かけたことはある程度で、ここまで近くで見たことはなかったといいます。



やよいさんが撮影した動画に映っていたタンチョウは10羽ほど。鳴き声は聞こえなかったものの、車が来ても動じることなく歩き、逃げるどころか近づいてくるようにも見えたのだとか。



「えー！やばー！ちかー！すごーい！ と興奮しました。羽ばたいた瞬間は、それはもうすごい迫力があって、間近で見るとこんなにでかいの？すごすぎる！ と驚きでした。奇跡的な出会いだったかなと思います」



投稿には「美しい！」「死ぬまでに一度見たい」「鶴ってこんなに大きいんですね」など多くの声が届き、あまりの反響の大きさに夜通し通知が鳴り続けたそう。なかでも印象に残っているのは、「私、死ぬまでに一度自然の丹頂鶴を生で見るのが夢なんです。定年したら釧路に見に行きます。ありがとうございました」というコメントだといいます。



「多くの方が関心を寄せてくださったこのタンチョウを、これからも大切に守っていきたいです。皆さんにタンチョウの素晴らしさが伝わったなら、これ以上の喜びはありません。温かい感謝の言葉をたくさんいただきましたが、むしろ私の方こそ、皆さんとこの感動を分かち合えたことに『ありがとう』と伝えたい気持ちです」