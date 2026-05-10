開催：2026.5.10

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 3 - 1 [アストロズ]

MLBの試合が10日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとアストロズが対戦した。

レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。

5回表、8番 ブレーデン・シューメイク 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 CIN 0-1 HOU

5回裏、9番 マシュー・マクレーン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 2-1 HOU、3番 エリー・デラクルス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 3-1 HOU

試合は3対1でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで4勝1敗0S。レッズのジョンソンにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 07:36:08 更新