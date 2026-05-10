2026年5月10日（日） MLB レッズ vs アストロズ 試合結果
開催：2026.5.10
会場：グレートアメリカン・ボールパーク
結果：[レッズ] 3 - 1 [アストロズ]
MLBの試合が10日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとアストロズが対戦した。
レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。
5回表、8番 ブレーデン・シューメイク 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 CIN 0-1 HOU
5回裏、9番 マシュー・マクレーン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 2-1 HOU、3番 エリー・デラクルス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 3-1 HOU
試合は3対1でレッズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで4勝1敗0S。レッズのジョンソンにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-10 07:36:08 更新