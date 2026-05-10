◇プロ野球パ・リーグ 西武-楽天（9日、ベルーナドーム）

西武が楽天に勝利し3連勝。貯金を2に伸ばした西口文也監督がこの日の投手陣をたたえました。

6回ノーアウト1塁2塁のピンチで2番手として黒田将矢投手が登板すると、見逃し三振とダブルプレーでしのぎ、その後の逆転につなげるピッチング。プロ初勝利を挙げました。西口監督は「あそこをしっかりと抑えてくれたことで、うちにまた流れが来たんじゃないかなと思います」と振り返りました。

その後7回から篠原響投手、甲斐野央投手、佐藤隼輔投手が無失点リレー。リリーフ陣の安定感について「篠原と隼輔に関しては安心してみてられました」とコメント。すると少し間が空き「甲斐野はまあ、先頭（打者）を出すんでね、はい」と小声で厳しい本音を漏らしました。

前回プロ初勝利をあげた先発の佐藤爽投手はこの日、6回途中2失点。西口監督は「爽が投げているときは安心して見ていられる。フォアボールから崩れるっていうピッチャーじゃないので、粘り強くよくなげてくれたと思います」と評価しました。

次回の登板については「来週以降は5人で満員になるので、それで編成も変わってくるので先発の機会があるかどうか分からないですけど、また新しい投手も入ってくるので」と西武は12日からは2連戦と3連戦が2週続くため、考えていくと話しました。