俳優の中村雅俊と五十嵐淳子さんの三女で、モデルの中村里砂(36)が9日、自身のX(旧ツイッター)を更新。母・淳子さんが急逝した後の生活について、現状を報告した。中村里砂は1989年に2人の間に三女として誕生。2010年頃からはモデルや実業家として活動している。



【写真】目元は父、口元は母にそっくりな三女・中村里砂

今月2日には母の淳子さんが4月28日に急逝したことが発表された。訃報が明らかにされた日に、里砂自身もXで「このたび、母が急逝いたしました。 あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております」と悲しみを記している。また3日後の5日には、自身がプロデュースするコスメブランド「PHILOSOPHIA」が5月末で販売終了することを発表した。



訃報発表から1週間後のこの日は「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と現状を伝えた。父・雅俊は同日に東京・品川でコンサートが予定されていたが、無事に開催されている。また「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と、ファンや関係者に向けて感謝を記した。



（よろず～ニュース編集部）