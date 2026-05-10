歌手の森口博子が8日、自身のブログを「驚き」のタイトルで更新。久々に出会ったタレントについて記した。



【写真】吸い込まれそうな大きな瞳 ブロンド髪にバンダナ 時間止まってる？な40代

森口は「先週の金曜日、 BAYFMで久しぶりに 山田まりやちゃんに、会いました」と報告し、マスク姿の自身とバンダナ姿のタレント・山田まりやとの2ショットをアップ。森口はラジオ局 BAYFM78で「KISS ＆ SMILE」(毎週金曜放送)に出演している。



2人は亡くなった女優・森光子さんの主演舞台で共演して以来だったという。「ちーっとも変わらないまりやちゃんに 驚きました 年下とは思えないしっかり者さんで、 まわりをいつも、穏やかに包みこんで くれるのよお～」と当時を述懐。「何か、安心するまりやちゃん この日も、ずっとおしゃべりしてました。 ミーティングルームがカフェ化(笑)」と楽しい時間だったことを明かした。



山田もインスタグラムで再会を報告。「2007年の森光子さん主演の舞台 『雪まろげ』で共演して以来 なんと19年ぶり!! 博子さん全くお変わりなくて お綺麗で 可愛らしくて 明るくて 優しくて 面白くて 最高でした」と記し、2人が掲載された当時の舞台のパンフレットの写真を公開している。



山田は1980年生まれ。15歳でグラビアアイドルとしてデビューし、16歳でミスヤングマガジン初代グランプリに輝く。97年にTBS系で放送された特撮「ウルトラマンダイナ」ではミドリカワ・マイ隊員を演じた。2008年に俳優・草野徹(現とおる)と結婚し、12年に誕生した息子・草野崇徳くんは子役としても活躍。薬膳インストラクターや子ども食育健康管理コーディネーターなど数々の資格を持っている。



（よろず～ニュース編集部）